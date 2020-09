Pocos vehículos circularon por las calles de Quito, la mañana de este domingo 27 de septiembre del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Escaso movimiento vehicular se observó este domingo, 27 de septiembre del 2020, en el sur, centro y norte de Quito, pese a que todos los vehículos podían circular sin restricción de movilidad.

La medida se aplica desde el pasado 20 de septiembre del 2020 en que ya no rige el estado de excepción a escala nacional y, en su lugar, las restricciones de movilidad dependen de las disposiciones de cada cantón.



Para el caso de Quito, el nuevo esquema de movilidad se denomina 'Hoy Circula' y dispone que los domingos son de circulación libre para todo tipo de vehículos.



También los días feriados nacionales (Independencia de Guayaquil, Difuntos, Independencia de Cuenca, Navidad) y locales (Fundación de Quito).



En el sector sur, entre las avenidas Ajaví y Mariscal Sucre, la circulación de autos particulares fue notoria en horas e la mañana; mientras las unidades de transporte público fue menor y con pocos pasajeros (en promedio cuatro usuarios).



Por el Centro, la movilidad vehicular también fue poca; por ejemplo, al mediodía, en los estacionamientos del Playón de La Marín hubo solo tres unidades esperando pasajeros. Sólo en la parada de taxis se observó una hilera de 12 unidades en espera de clientes.



Más al norte, a lo largo de la 10 de Agosto, América, República y De La Prensa la presencia de unidades fue poca, uno que otro auto particular y nula presencia de buses. Lo que abundó: ciclistas, sobretodo en algunos tramos de la Amazonas, Patria, Taqui, Galo Plaza..., todas lucían con bicicletas, pues los usuarios salieron desde temprano a los Domingos de Ciclopaseo.



Los usuarios del espacio de bicicletas no olvidaron el uso de la mascarilla continúa. También los conductores, dentro de sus vehículos, estaban haciendo uso de este artilugio. No usarlo hay una sanción que contempla en la Ordenanza Metropolitana N°010 lo dictamina.



La Agencia Metropolitana de Control es la entidad encargada de vigilar que la ciudadanía cumpla con la medida. La multa a los infractores será del 25% de un salario básico (USD 100) y el doble si es reincidente, tanto para transeúntes como para conductores.