Los vecinos de la comuna Leopoldo Chávez ayudaron a apagar el incendio en el volcán Ilaló

El incendio en las faldas del volcán Ilaló, en el sector de Tumbaco, fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). Durante la mañana de hoy, miércoles 5 de agosto del 2020, los casacas rojas permanecieron en la zona para monitorearla y la sobrevolaron con el helicóptero Argus.

Los habitantes de la comuna Leopoldo N. Chávez de la parroquia Tumbaco, oriente de Quito, vivieron de cerca lo que ocurrió. José Granizo paseaba con su bicicleta y observó que una persona realizaba quemas controladas de la maleza en un área de aproximadamente 15 metros. “Hace una semana hubo otro incendio por quemas agrícolas”.



Por la noche -acotó el joven- se observaba una franja gigante de fuego que consumía la montaña. El viento contribuía a que las llamas se expandieran con mayor fuerza. Ante esa situación, los moradores de la comuna se unieron a los bomberos para controlar la emergencia.



Unos colaboraron con palas, machetes y bebidas para hidratar a la gente. Otros realizaban recorridos a pie a lo largo y ancho del perímetro para vigilar el avance del fuego.



Se destruyeron plantas nativas, orquídeas y animales de la zona. “Aquí nos encontramos por encima de los 2 600 metros sobre el nivel del mar, lo cual indica que se trata de un bosque protector, según la normativa de ambiente. Sin embargo, la gente no respeta y construye casas. Abren trochas, terrenos sin ningún permiso, no hay leyes que apoyen al Ilaló. Necesitamos una ordenanza que lo proteja”, manifestó Granizo.



Rafael Wild vive en ese sector desde 1989. Contó que el problema de los incendios es recurrente. A su criterio, el tema radica en que la gente no limpia los terrenos de forma manual y utilizan fuego. “No fue un accidente, la emergencia fue provocada”.



Recordó que el monte Ilaló se ha quemado varias veces en la zona ubicada frente a la comunidad Leopoldo N. Chávez. Esta vez, aproximadamente 15 vecinos ayudaron a apagar las llamas. “Nos quedamos hasta las 18:00. A esa hora nos fuimos porque era muy peligroso seguir allí”.



El Municipio informó que la emergencia fue reportada a las 12:45 del martes 4 de agosto. La Central de Emergencias del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano movilizó 26 efectivos de las Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales y cinco vehículos especializados para iniciar las labores de control y sofocación.



El objetivo era evitar la propagación de las llamas con técnicas y tácticas tomando en cuenta la naturaleza del incendio. Para apoyar el trabajo en la zona se activó el helicóptero Argus, para que realizara sobrevuelos de monitoreo e hiciera descargas de agua con sistema Bambi Bucket. Sin embargo, debido a la presencia de vientos fuertes y cambiantes en el área se detuvieron las operaciones aéreas, a fin de precautelar la seguridad del personal y de la aeronave.



Las acciones de combate y extinción manuales se ejecutaron hasta horas de la noche, debido a las condiciones variables del viento y la topografía agreste del terreno. Las unidades permanecieron realizando actividades de monitoreo permanente del incendio durante toda la noche y madrugada para brindar seguridad.



A las 05:30 de hoy, el Grupo Táctico Forestal reinició las operaciones de combate y extinción en los flancos activos del incendio para controlar su propagación. Al momento, este se encuentra controlado y el personal realiza actividades de liquidación y vigilancia.