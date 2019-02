Vecinos y comerciantes de Chillogallo protestan contra las ventas informales

LEA TAMBIÉN

Las ventas informales, la inseguridad y el microtráfico de drogas se han convertido en un dolor de cabeza para los moradores y dueños de negocios que trabajan en los centros comerciales de Chillogallo, un populoso barrio ubicado en el sur de Quito.

Este viernes 8 de febrero del 2019 un grupo de perjudicados realizó un plantón de protesta en el intercambiador del sector. Con gritos y pancartas como "¡Fuera la delincuencia!", "¡No más ventas informales!", "No a la venta de droga!", "Por un trabajo digno, puestos legales!" pidieron que las autoridades municipales y la Policía Nacional intervengan para solucionar estos problemas.



William Basantes es dirigente de los comerciantes. Asegura que los trabajadores del mercado Las Cuadras y los propietarios de los negocios de la avenida Mariscal Sucre están cansados del caos que generan las ventas informales.



Exigen que los comerciantes que no tienen permisos sean reubicados en otros lugares de forma urgente y que se recupere el espacio público. Los vecinos se solidarizaron con los seis agentes metropolitanos que fueron víctimas de agresiones el martes 5 de febrero de 2019.



Basantes señaló que los vendedores informales pueden reubicarse en el Mercado Las Cuadras, en donde están disponibles 30 plazas. También pueden instalarse en los espacios que hay en Santa Martha, en La Ciudadela Ibarra, entre otros.



La comerciante Gabriela Acurio luce preocupada. Dice que los comerciantes autónomos no regularizados ya no ocupan la zona porque ahí fueron colocadas vallas. Sin embargo, señala que estas personas intentan tomarse el sitio nuevamente. "No podemos permitir más agresiones a los metropolitanos", manifestó.



Alexandra Lema pide el apoyo del Municipio. Se opone a que los informales se tomen el parqueadero del Mercado Las Cuadras.



Para los manifestanes, otra de las prioridades es que se mejore la seguridad porque el microtráfico de estupefacientes y otras sustancias se ha apoderado de diferentes puntos del barrio. Demandan que la Policía Nacional refuerce los patrullajes.