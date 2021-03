Variante brasileña de covid-19 consigue evadir el sistema inmune, según estudio

La variante brasileña de covid-19, bautizada como P.1, podría tener una carga viral hasta diez veces más elevada y es capaz de evadir el sistema inmune de aquellas personas que ya tenían anticuerpos contra el coronavirus, revelan dos estudios preliminares realizado por investigadores brasileños e ingleses.

"Probablemente hace las tres cosas al mismo tiempo: es más transmisible, invade más el sistema inmune y probablemente debe ser más patogénica", dijo este lunes en declaraciones a Efe Ester Sabino, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo (USP) y coordinadora del grupo de la USP que participó en la investigación desarrollada por el Centro Brasil-Reino Unido para el Descubrimiento y Diagnóstico de Abrovirus (CADDE).



El estudio preliminar, publicado el pasado viernes 26 de febrero del 2021, sugiere que la nueva variante originaria del estado de Amazonas es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que los linajes que la preceden y "probablemente" es uno de los factores que están detrás de la segunda ola del coronavirus en Brasil.



Los científicos concluyeron además que la nueva cepa es capaz de evadir el sistema inmune y causar una nueva infección en parte de los individuos ya infectados por SARS-CoV-2, concretamente entre el 25 y el 61%.



"No se pueden explicar tantos casos a no ser por la pérdida de la inmunidad", resaltó Sabino, quien coordinó el estudio junto con el investigador Nuno Faria, de la Universidad de Oxford.



El estudio preliminar, basado en un modelo matemático realizado por el Imperial College London, está basado en el análisis de genomas de 184 muestras de secreción nasofaríngea de pacientes diagnosticados con covid-19 en un laboratorio de Manaos entre noviembre de 2020 y enero de 2021.



La capital del estado de Amazonas ha sido el epicentro de la pandemia en Brasil tanto en la primera como en la segunda ola del coronavirus y vive un colapso sanitario desde finales del año pasado debido a la explosión de casos y de ingresos por covid-19.



La investigación, que contó con el apoyo de la Fundación de Amparo a las Investigaciones del Estado de Sao Paulo (Fapesp), todavía no ha sido revisada por otros científicos ni publicada en revistas científicas, pero está disponible en línea.



Asimismo, otro estudio divulgado también el pasado viernes por investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz de la región amazónica indica que la carga vírica en el organismo de los individuos infectados con la P.1 puede ser hasta diez veces mayor.



Brasil, uno de los países más castigados del mundo por la pandemia, acumula 10 587 001 contagios desde que registró el primer caso de la enfermedad, el 26 de febrero del año pasado, y 255 720 muertes desde que contabilizó la primera víctima, el 12 de marzo de 2020.



Tales cifras confirman al gigante latinoamericano, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de covid y como el segundo país con más muertes por la enfermedad en el mundo, superado tan sólo por Estados Unidos, y como el tercer con más contagios, por detrás del país norteamericano e India.