42 adultos mayores del Hogar Corazón de Jesús, en Guayaquil, fueron vacunados

Carlos Heinert, de 87 años, fue monitoreado por 30 minutos y luego regresó a los pasillos del Hogar Corazón de Jesús, donde reside. Él fue parte de los 42 adultos mayores del hospicio de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) que recibieron la vacuna de Pfizer este jueves 21 de enero de 2021.

“Me siento bien, está todo normal. Me chequearon antes y después, me pasaron a una sala de rehabilitación para ver si había alguna reacción, pero todo está bien”, dijo Heinert, sin dejar de usar una mascarilla quirúrgica.



Una oficina del hospicio fue adecuada para el proceso de vacunación, bajo un estricto control de bioseguridad. En ese espacio también fue inmunizada Magdalena Ávila. “Siento que he recibido la oportunidad para una nueva vida y poder seguir disfrutando de mis nietos y mis hijos”, dijo la mujer de 80 años.



Tanto el Hospicio Corazón de Jesús como el hospital Luis Vernaza -ambos de la JBG- son parte de la fase cero, a cargo del Ministerio de Salud Pública. A la unidad médica, donde por ahora atienden a 28 pacientes críticos por covid-19, arribaron 114 dosis para el personal sanitario.

Milton Chang, jefe de Infectología del Vernaza, fue uno de los primeros en recibir la dosis de Pfizer. El hospital recibió 114 vacunas como parte de la fase cero de inmunización.



Los médicos Luis González, jefe de Terapia Intensiva; Gonzalo Sánchez, coordinador de Terapia Intensiva; y Milton Chang, jefe de Infectología, fueron los primeros en recibirla.

“Es un privilegio poder recibir la vacuna y contribuir, de alguna manera, a comenzar con la inmunidad que nos permita vencer esta situación”, dijo González luego de recibir el pinchazo de pie, frente a los puestos de vacunación instalados en un amplio corredor de la casa de salud. “Todos tenemos que cuidarnos”, agregó como un llamado a la comunidad para continuar con las medidas de bioseguridad.

Magdalena Ávila, de 80 años, fue parte de los 42 adultos mayores inmunizados en el Hogar Corazón de Jesús, ubicado al norte de Guayaquil. Todos fueron monitoreados en una sala de observación habilitada dentro del hospicio.



En un comunicado, la Junta de Beneficencia informó que la aplicación de la segunda dosis está programada para después de 21 días. Y se espera la llegada de otro lote de vacunas, tanto para el hospital como para el hogar, según la cantidad acordada por el Ministerio de Salud.