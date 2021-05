¿Qué pasó en el punto de vacunación de la Naciones Unidas y Veracruz, del IESS en Quito?

Adultos mayores, que fueron convocados para recibir la vacuna contra el covid-19, este miércoles 5 de mayo del 2021, hacen largas filas, sin distanciamiento de mínimo dos metros, en puntos gestionados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Uno de ellos el de la Naciones Unidas y Veracruz, en el norte de la urbe.

¿Qué pasó? Un vocero del Seguro Social admitió que este día se han visto desbordados debido a tres hechos:



Pese a que el IESS no está enviando mensajes de texto, han detectado que un grupo de pensionistas en las filas asegura haber recibido llamada telefónica para que acuda a la cita de inmunización. Están investigando de qué números recibieron la llamada.



Un grupo de adultos mayores que no tenía cita decidió ir, en busca de la vacuna. Y pese a que les solicitaron esperar a ser convocados, no se quisieron retirar de las filas y a una parte, que madrugó les han dejado acceder a las dosis.



Algunos pensionistas con cita para la tarde llegaron desde temprano; les dijeron que sentían temor de que las dosis se acabaran en la mañana.



Según el Seguro Social, el Ministerio de Salud está enviando suficientes vacunas para satisfacer la demanda en este punto. En la Naciones Unidas y Veracruz estaba planificado atender a 1 200 jubilados de 65 años en adelante, con comorbilidades, discapacidad y enfermedades catastróficas hasta las 17:00, pero debido a la demanda, se extenderán hasta las 19:00.



También, según el vocero del IESS, algunos adultos mayores han sido trasladados en buses enviados por el Ministerio de Salud hacia otros puntos de vacunación, entre ellos Bicentenario y Centro de Exposiciones Quito.



El IESS recordó a sus pensionistas que el Ministerio de Salud les asignó la tarea de aplicar 130 000 dosis. El universo de afiliados y jubilados de 65 años en adelante es de 700 000 personas, pero ellos hasta el 24 de mayo deben concentrarse en quienes tienen comorbilidades, es decir alguna enfermedad crónica; discapacidad o una enfermedad crónica. Para acceder a la vacuna, han recordado desde el IESS, se pide mostrar la cita en el celular o la impresión de la cita.



Para revisar si tiene cita puede acceder a este sitio y también en esta página web.



Algunos adultos mayores, que se ubican en la fila de la Naciones Unidas y Veracruz, manifiestan que tenían cita antes del mediodía y hasta las 14:35 no han logrado recibir la dosis. Les preocupa el alto nivel de exposición al SARS-CoV-2 que han tenido esta jornada.