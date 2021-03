Juez de Azuay emite fallo en contra del Ministerio de Salud por la vacunación del covid-19

En un plazo máximo de cinco días -contados a partir de este martes 30 de marzo del 2021- la zonal 6 del Ministerio de Salud Pública (MSP) deberá presentar a la Defensoría del Pueblo la información completa de las personas que fueron inmunizadas en la fase cero de la vacunación contra el covid-19, en la provincia de Azuay.

Esta decisión corresponde a un fallo emitido por el juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Paúl Serrano Vallejo, por el recurso de Garantía Constitucional de Acceso a la Información Pública interpuesto por la Defensoría del Pueblo, el miércoles 24 de marzo.



Este martes 30 se cumplió la audiencia con la participación de las partes involucradas. Allí el Juez también ordenó al MSP que publique, en su página web, la resolución del fallo y que se envíe el proceso a la Fiscalía para que se investigue un presunto mal manejo de las vacunas contra el coronavirus.



Ante de eso –el 25 de enero del 2021- la misma Defensoría solicitó el registro detallado de las personas que fueron vacunadas al coordinador de la zonal 6, Julio Molina. “Nos entregaron un listado de cinco fojas con información mutilada”, dijo la titular Verónica Aguirre.



Por ejemplo, mencionó que había personas con un solo nombre y apellido, números de cédulas incompletos, no se informaba el cargo, lugar de trabajo y si corresponde al personal de primera línea que labora dentro de esta emergencia sanitaria.



El fallo del Juez puede ser apelado. Sin embargo, Aguirre dice que al tratarse de la vulneración de los derechos fundamentales de las personas (salud y la vida) es de estricto e inmediato cumplimiento. “La apelación no suspende su ejecución”.



Aguirre explicó que si el MSP no cumple con la sentencia, el caso pasará a la Fiscalía para un proceso penal en contra de las máximas autoridades de esta cartera de Estado. La Defensoría también está solicitando que la zonal 6 presente el cronograma de la campaña de vacunación vigente.