A los usuarios les tomó más tiempo esperar por las unidades de transporte en Quito

En la Estación Multimodal de El Labrador, al norte de Quito, a los usuarios les tocó esperar más de 40 minutos para tomar las unidades de transporte municipal y trasladarse a sus destinos.

Eso ocurrió hoy, lunes 16 de marzo del 2020, luego de que la Secretaría de Movilidad dispusiera que todas las operadoras de transporte de pasajeros de la ciudad en las modalidades intracantonal urbano y combinado del Distrito deberán llevar pasajeros solo sentados en sus unidades, hasta nueva orden. La resolución, suscrita por el secretario del ramo, Guillermo Abad, informó a las operadoras que de no respetarse esta medida se aplicarán sanciones a las unidades y a las operadoras y estas podrán ser administrativas, civiles y penales.



Este Diario hizo un recorrido en la estación del Labrador y a las unidades solo se subían personas que ocupaban asientos. Otros se quejaban de que debían esperar hasta una hora. “La fila es demasiado larga y faltó difundir la medida. Han pasado cuatro buses y no logro avanzar”, manifestó Fernando Paredes, quien se demoró 60 minutos para trasladarse a su trabajo.



Por momentos, la gente se quejaba y reclamaba a quienes no respetaban la fila. Se acumularon más pasajeros en el punto al que llegaban los buses que recorren la avenida 10 de Agosto. Yarina Túquerres tenía que llegar a su trabajo cerca del parque El Ejido y llevaba casi una hora de retraso. “Antes solo tenía que esperar 15 minutos”.



Los usuarios solicitaron a las autoridades que incrementen el número de unidades debido a que, al llevar sólo pasajeros sentados, aumentan los tiempos de espera.



Lo mismo indicaron los usuarios que se movilizan en las unidades que recorren las parroquias de Tumbaco, Pifo, El Quinche, Yaruquí y Checa. Wilson de la Cruz, presidente de la Sociedad de Empresas de Transporte de Pasajeros Nororiental (Sotranor), informó que 221 buses se han fumigado por prevención. También se proporcionó gel y alcohol para los choferes y ayudantes.



Asimismo, hoy se solicitó al personal que solo trasladen pasajeros sentados a las parroquias. La misma disposición fue acogida por los 450 buses que integran la Unión de Transportistas Del Valle de los Chillos.



Sin embargo, los pasajeros de esa zona contaron que les tocó esperar más tiempo para subirse a las unidades de transporte. “Me tocó esperar 20 minutos. Antes me demoraba apenas cinco. Yo vengo desde el ingreso de la Escuela Politécnica de las Fuerzas Armadas (ESPE)”.



José Cando, director de la Unión de Transportistas Del Valle de los Chillos, indicó que los vehículos se fumigan tres veces al día, cada tres horas por precaución.