Los uruguayos residentes en el exterior no podrán entrar al país en Navidad

El cierre de fronteras entre el 21 de diciembre y el 10 de enero para los uruguayos que residen en el exterior y la cancelación de todos los espectáculos públicos son dos de las medidas anunciadas este miércoles 16 de diciembre del 2020 por el Gobierno de Luis Lacalle Pou. Con estas acciones se busca frenar el aumento de los casos de covid-19.

Así lo anunció el Presidente durante una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, en la que también subrayó que se va a reglamentar el artículo 38 de la Constitución que garantiza el derecho de reunión pacífica.



"Este proyecto de ley va a definir el concepto de aglomeración", indicó el mandatario, quien agregó que la idea es que no existan encuentros que atenten contra la salud y adelantó la sugerencia, aunque solo como recomendación, de que en los domicilios no se reúnan más de 10 personas.



El Mandatario compareció en la rueda de prensa junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés.



En cuanto al cierre de fronteras, Lacalle Pou aseveró que esta medida tendrá dos excepciones, que serán los uruguayos que ya tienen comprado su boleto para viajar, ya que de estos se conoce la cifra, y los vehículos de carga.



Otras medidas tomadas por el Ejecutivo son la reducción al 50 % del aforo del transporte interdepartamental (interprovincial) que sale de Montevideo, el adelanto de las vacaciones del personal de la administración pública y la cancelación de reuniones de los jerarcas del sector público.



Además, se instó al sector privado a facilitar el teletrabajo y se decidió extender el horario de los centros comerciales para que no se generen aglomeraciones en estos lugares.

Finalmente, el Presidente reiteró que los bares y restaurantes no podrán estar abiertos más allá de la medianoche -medida que había sido adoptada el 1 de diciembre- y destacó que la gente podrá volver a los gimnasios, donde habrá un aforo del 30%.



El Gobierno uruguayo también se plantea el establecimiento de multas para quienes no usen el tapabocas en lugares obligatorios, aunque el mandatario no agregó más detalles.



Por otra parte, Lacalle Pou volvió a repetir que si el país logra tener números positivos será "gracias a la conducta de los uruguayos", mientras que si las medidas salen mal el Gobierno se hará responsable.



Desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria por los cuatro primeros positivos, Uruguay acumula 10 893 casos de covid-19 (de los que 3 649 son activos y 44 están en cuidados intensivos) y suma 102 fallecidos.