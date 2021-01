Uruguay anuncia la compra de vacunas de Pfizer y Sinovac contra el covid-19

Uruguay cerró un acuerdo para la compra de vacunas con los laboratorios Pfizer y Sinovac, según anunció este viernes 22 de enero del 2021 el presidente del país, Luis Lacalle Pou, quien no especificó la cantidad ni cuándo empezaría el plan de inoculación.

El Gobierno acaba de cerrar un acuerdo con Pfizer y Sinovac para el suministro de vacunas a nuestro país. Al mismo tiempo estamos negociando la compra de más vacunas con más proveedores. En las próximas horas brindaremos más información

Uruguay era uno de los dos países de Suramérica, con Paraguay, que aún no había anunciado la compra de vacunas con ningún laboratorio, si bien el Ejecutivo de Lacalle Pou había adelantado que estaba en negociaciones con varios laboratorios y que no podía revelar más detalles por confidencialidad.

El Gobierno acaba de cerrar un acuerdo con Pfizer y Sinovac para el suministro de vacunas a nuestro país. Al mismo tiempo estamos negociando la compra de más vacunas con otros proveedores. En las próximas horas brindaremos más información. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) January 22, 2021



Precisamente este viernes 22 de enero se conoció el último informe elaborado por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que ayuda al Gobierno en la gestión de la pandemia, en el que reconocía que existían "expectativas a nivel nacional sobre la vacunación y su impacto en la contención de los contagios".



No obstante, advertía que "la inmunidad de rebaño no es bien comprendida aún, y en cualquier caso solamente puede empezar a incidir cuando se haya vacunado a un amplio grupo de personas, plazo que llevará como mínimo algunos meses".



El informe, hecho por el Grupo de Modelos y Ciencia de Datos, coordinado por el matemático Fernando Paganini, también ponía el foco en el aumento de test diarios, pues "en un escenario actual de 800 casos nuevos diarios" (tomado a 18 de enero) "habría que realizar 20000 tests diarios".



Como medida para "subsanar a futuro el déficit", ya que los datos son "menos precisos", proponía la "incorporación de nuevas tecnologías, como test de antígenos.



Nada más conocerse el anuncio del mandatario, varios integrantes del gabinete celebraron la noticia en redes sociales. Entre los primeros en reaccionar estuvo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien publicó un escueto mensaje: "#Vacunas aseguradas para nuestro Uruguay".



El presidente uruguayo ha convocado a su gabinete para un Consejo de Ministros la próxima semana, aunque no se descarta algún anuncio previo con la confirmación de más detalles sobre el plan de vacunación.