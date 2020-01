Universidades de Chile retoman pruebas de acceso a la educación superior en medio de incidentes y detenciones

LEA TAMBIÉN

La primera jornada de la prueba de acceso a la universidad en Chile, que se retomó este lunes 27 de enero del 2020 después del boicot estudiantil que obligó a suspenderla parcialmente a inicio del año, se desarrolló con incidentes aislados en los que se detuvo a 41 personas en todo el país, según las autoridades.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó tras el transcurso de la jornada de exámenes que 21 de las detenciones se produjeron en la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, y el resto en las regiones de Chile.



Varias de las pruebas se suspendieron de nuevo este lunes por "casos específicos" de disturbios, según informó el organismo encargado de la realización del test, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre).



Se trata de un ente dependiente de la Universidad de Chile, centro al que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que agrupa a 30 universidades estatales y públicas no estatales del país, encarga su ejecución.



La llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU) se había reprogramado para el lunes y el martes de esta semana para que más de 100 000 alumnos acabaran de realizar los exámenes que no pudieron completar los días 6 y 7 de enero del 2020 por la rebelión de los estudiantes.



Las manifestaciones fueron animadas desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), que considera que esta prueba segrega a los estudiantes en función del poder adquisitivo de sus familias y perpetúa un modelo educativo que califica como mercantilizado.



Este lunes, los establecimientos asignados para la rendición de las pruebas que quedaron pendientes amanecieron vallados y custodiados por un fuerte dispositivo policial, en algunos casos incluso con agentes de las Fuerzas Especiales (antidisturbios), en el marco del despliegue de unos 2 000 policías en todo Chile.



La Policía realizó controles de identidad previos al acceso, revisó mochilas, que en esta ocasión no podían introducirse en el local, y se prohibió la tenencia de teléfonos móviles.



El sistema de acceso de los estudiantes a colegios y universidades para hacer los exámenes fue mucho más severo que lo habitual en años anteriores, cuando solamente era necesario presentar el carné de identidad.



Las medidas respondían al llamado que hizo la Aces a boicotear de nuevo la PSU impidiendo que los estudiantes acudan a los centros o provocando disturbios.



Incidentes y protestas



La PSU fue suspendida en algunas sedes de los barrios santiaguinos de Las Condes y en Providencia.



En la sede de la Universidad San Sebastián de Providencia, un grupo de personas se concentró frente al establecimiento educativo para intentar evitar que se realicen los exámenes, generando algunos enfrentamientos con los Carabineros (Policía militariza).



Varios carros lanza-gases y lanza-agua (conocidos popularmente como guanacos) intervinieron contra los manifestantes para dispersar la multitud, aunque la prueba universitaria tuvo que suspenderse en ese local por el momento.



En el resto del país, en el norte por ejemplo, en la ciudad de Arica, fronteriza con Perú, ocho personas fueron detenidas por Carabineros en las cercanías del colegio Centenario cuando intentaron paralizar la prueba.



Una situación similar a la que ocurrió en la localidad de Coronel, unos 530 kilómetros al sur de la capital, donde otras cinco personas fueron detenidas por causar destrozos en el liceo Yobilo.



En la costera Valparaíso, diversas manifestaciones se registraron en algunos de los locales educativos donde se realizaban los exámenes, aunque no se ha informado hasta el momento de detenidos o suspensión de exámenes.



Críticas por ser un modelo "viciado" y desigual



Los estudiantes que participaron en el boicot a las jornadas de inicio de año y volvieron a hacerlo este lunes critican el sistema de acceso universitario establecido por la PSU al considerarlo como un formato que beneficia a los estudiantes de mayores recursos en detrimento de los que estudiaron en centros públicos.



La rebelión juvenil contra esta prueba es una protesta contra un modelo educativo segregador que, según alegaron desde la Aces, favorece a quienes pertenecen a estratos socioeconómicos más altos, por lo que defendieron la igualdad en el acceso a la educación superior.



"No vamos a dar un paso atrás", anunciaron cuando llamaron de nuevo al boicot.



A pesar de las situaciones concretas que se registraron en algunos centros educativos, los exámenes siguen adelante en la jornada y está previsto que continúen mañana para cerrar de forma definitiva los procesos de accesos a la universidad para el curso 2020.



En busca de un cambio en la educación en el contexto de protestas



Estas situaciones se produjeron en el contexto de las protestas que se desarrollan en Chile desde hace 100 días en contra del modelo económico y social instaurado en el país que parte de la sociedad considera injusto y desigual, y que ya han dejado al menos 27 fallecidos.



Educación de calidad y gratuita, junto a otras reivindicaciones sociales por derechos básicos, es uno de los principales reclamos que la ciudadanía pide al Gobierno de Sebastián Piñera en las manifestaciones que se realizan con regularidad cada viernes en Chile.

Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo, que ha dejado también episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.