Unión Ecuatoriana, movimiento de Washington Pesántez, no presentó binomio

El movimiento Unión Ecuatoriana, fundado por el exfiscal General del Estado Washington Pesántez no presentará binomio para las elecciones generales del 2021.

La tarde de este miércoles 2 de septiembre del 2020 arribaron hasta la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el norte de Quito, los aspirantes para la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino.



Washington Pesántez y José Díaz fueron designados como las cartas para la Presidencia y Vicepresidencia durante las primarias de Unión Ecuatoriana, celebradas el pasado 23 de agosto.



Sin embargo, Pesántez explicó que él no asistió al encuentro y que no estaba entre sus planes aceptar ninguna candidatura.



Los cuadros del movimiento para la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino aceptaron sus precandidaturas este miércoles 2 de septiembre, a pocas horas de que expire el plazo para completar ese proceso.



Por ahora han aceptado sus precandidaturas 16 aspirantes a la Presidencia y 15 binomios. Aún no se confirma si el binomio de Fuerza Ecuador (FE) proclamará sus precandidaturas para seguir en carrera electoral.