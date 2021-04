Pocas unidades de transporte salieron a trabajar desde la terminal de Quitumbe, sur de Quito

Muy pocas unidades interprovinciales de transporte salieron a trabajar desde la terminal de Quitumbe, sur de la capital, este lunes 19 de abril del 2021. Ocurrió en medio de la paralización del servicio que anunció la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) para hoy.

Abel Gómez, presidente de Fenacotip, aseguró que la suspensión de actividades será por 48 horas y podría radicalizarse si no reciben una respuesta al pliego de peticiones que presentaron al Gobierno Nacional con relación al incremento del precio de los combustibles.

Los directores y gerentes de las uniones del país en una reunión efectuada el jueves 15 de abril, se pronunciaron a favor de la medida. La decisión la dieron a conocer a través de un comunicado de la Fenacotip: "Debido a la falta de recursos para sostener nuestras operaciones, el día lunes 19 de abril, lamentablemente, nuestras unidades no podrán salir a circular".



Hoy temprano, en los andenes de la estación de Quitumbe había pocos usuarios que lograron conseguir boleto para trasladarse a otras provincias. Apenas tres buses se encontraban en sus puestos a la espera de que lleguen pasajeros.

Varias boleterías tampoco abrieron sus ventanillas en atención al público. Foto: Julio Estrella / El Comercio

En el ambiente había incertidumbre. Algunas personas tenían que hacer escalas en otras ciudades y poblados del país para desde allí trasladarse a sus destinos. “Compré con las justas un tiquete para viajar a Santo Domingo. La situación está complicada ya que ingreso a mi trabajo a las 13:00 y temo atrasarme”, manifestó Margoth Morocho.



Leonardo Barreto salió de su casa en horas de la madrugada desde Lago Agrio con dirección a Portoviejo, la capital de Manabí. “Vivo en una finca sin señal de Internet, me acabo de enterar de lo del paro al llegar a Quito. Ojalá pueda llegar a mi destino”.

La falta de unidades generó malestar en los usuarios del terminal de Quitumbe. Foto: Julio Estrella / El Comercio

Marivel Ramírez viajaba a Esmeraldas e igual tenía previsto hacer escala en Santo Domingo. A su juicio, la situación del país es muy mala por lo que hay una paralización del servicio a escala nacional. “Tienen razón los transportistas con lo que sucede”.

Al interior de la estación Quitumbe, la mayoría de boleterías no atendió al público como parte de la paralización. Algunos usuarios se quejaron de que no podían viajar a otras provincias y protestaban. “No hay pasajes para irme a Ambato, se me complica hacer trámites personales. Necesito movilizarme de urgencia”, dijo Luis Zambrano.