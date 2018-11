Unicef: Unos 360 000 adolescentes morirán de sida en 2030

LEA TAMBIÉN

Si no se invierte más en la prevención contra el VIH, se estima que unos 360 000 adolescentes morirán por el sida en 2030, según el informe publicado este jueves, 29 de noviembre del 2018, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef.

Estas cifras muestran que el mundo está "muy" lejos de lograr su objetivo de acabar con el sida entre los menores en 2030, dijo la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.



Los pronósticos muestran que menguará el número de niños y adolescentes que se infecten con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y las muertes relacionadas con ese virus que causa el sida.



Sin embargo, Unicef advierte que el avance es significativamente menor entre adolescentes, que la ONU identifica entre los diez y los 19 años. Por ejemplo, las muertes relacionadas con el sida se cree que se reducirán un 57% entre los niños menores de 14 años en 2030, mientras que será de un 35% en comparación con los jóvenes de entre 15 y 19 años.



"Los programas para impedir la transmisión del VIH de madres a hijos están dando su resultado, pero no son suficientes, mientras que los programas para tratar el virus e impedir su propagación entre los hijos mayores no están cerca de lo que deberían estar", dijo Fore.



El informe acusa progreso lento en impedir el VIH entre los menores, junto con un fracaso de abordar de forma estructural, así como el comportamiento de los portadores del sida. Por ejemplo, mucha gente joven no sabe que es seropositiva, y otros se saltan el tratamiento.



Unicef está impulsando tecnologías de diagnóstico y centros de pruebas más centrados en la familia, así como programas de mayor alcance, así como un mayor uso de las plataformas digitales para mejorar el conocimiento que sobre el VIH tienen los adolescentes.