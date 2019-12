Huelga contra reforma de pensiones deja a muchos franceses sin transporte en Navidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los huelguistas movilizados contra la controvertida reforma de las pensiones en Francia quieren “mantener viva la llama” durante la Navidad, y este lunes 23 de diciembre del 2019, por 19º día consecutivo, seguían bloqueando gran parte de los transportes públicos.

Después de un fin de semana de partida de vacaciones complicado para los viajeros, solo circulaban este lunes el 40% de los trenes de alta velocidad y de los expresos regionales, el 20% de los trenes suburbanos y una cuarta parte de los de media distancia.



En la región de París, el tráfico seguía siendo extremadamente reducido, con todavía seis líneas de metro cerradas de un total de 16. Las únicas con un servicio normal eran las dos automatizadas, y aún así se produjeron interrupciones después de que un grupo de manifestantes bloquearan por la mañana, de forma breve, la línea 1 del metro invadiendo las vías de la estación Gare de Lyon.



“El libre ejercicio del derecho a huelga no da derecho a invadir, bloquear e intimidar a los viajeros”, reaccionó la ministra de Transición Ecológica, Elisabeth Borne.



“El día a día de quienes necesitan desplazarse ya es lo bastante difícil como para tener que soportar este tipo de acciones inadmisibles, que condeno”, tuiteó.



En cuanto a la red de cercanías RER que cubre la región, se limitaba a las horas punta.



Para algunos usuarios desplazarse para la cena de Nochebuena o el almuerzo de Navidad será igual de complicado que ir a trabajar durante los últimos días.



El martes los trenes suburbanos de la región de París dejarán de circular progresivamente a partir de las 18:00 hasta por lo menos el miércoles por la tarde, advirtió la SNCF el domingo.





Sin solución a la vista



Por el momento no hay visos de solución, guste o no al presidente francés Emmanuel Macron, quien el sábado 21 de diciembre del 2019, durante una visita a Costa de Marfil, rompió el silencio para decir a los huelguistas que es “bueno saber hacer una tregua” e invocar su “sentido de responsabilidad”.



El nuevo secretario para las Jubilaciones, Laurent Pietraszewski, estimó el domingo que las propuestas hechas a la SNCF y a la RATP deberían “permitir retomar el trabajo”.



La mayoría de los sindicatos no están de acuerdo y algunos planean “acciones” para el 28 de diciembre. Ellos celebrarán las Navidades a su manera: concierto en la estación de Austerlitz en París, comida en una estación o reunión frente a los ayuntamientos u oficinas del partido del presidente, La República en Marcha (LREM).



El proyecto de reforma quiere reemplazar los 42 sistemas de pensiones existentes, algunos de los cuales permiten que algunos franceses -sobre todo los maquinistas- se jubilen antes, con un “sistema universal” por puntos.



Además, incluye una fuerte incitación a trabajar hasta los 64 años, en contra de los 62 de la edad “legal” de jubilación.



El domingo, de nuevo, Pietraszewski descartó dar marcha atrás respecto a “la supresión de los regímenes especiales”.



El nuevo secretario de Estado para las Jubilaciones debía presentar “este lunes un programa y un calendario de diálogo”, con reuniones con los sindicatos a principios de enero. El gobierno prevé presentar el proyecto de ley sobre la reforma en el Consejo de Ministros el 22 de enero.



Los sindicatos Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO), los más acérrimos oponentes a la reforma, convocaron una movilización para el 9 de enero.