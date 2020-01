La Unión Europea pide a Irán plena cooperación tras reconocer que derribó avión ucranio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó este sábado 11 de enero del 2020 que la Unión Europea "reconoce" la asunción de responsabilidades de Irán en el derribo del avión ucraniano el 8 de enero en el que murieron sus 176 ocupantes cerca de Teherán, y le pidió "plena cooperación".

"La Unión Europea reconoce las declaraciones hechas por las autoridades iraníes en las que se hacen responsables del siniestro del vuelo PS752 de Ukrainian International Airlines", indicó un portavoz de Borrell a través de un comunicado.



Agregó que, a la vista de los compromisos dados por el presidente iraní, Hasan Rohaní, "la UE espera que Irán continúe cooperando plenamente y lleve a cabo una investigación integral y transparente, que debe atenerse a los estándares internacionales, sobre cómo ocurrió esta tragedia".



"Deben tomarse medidas apropiadas para garantizar que tal horrible accidente no vuelva a producirse nunca", enfatizó, a la vez que deploró una "tragedia" que ha causado "la muerte de tantas personas de diferentes países" y reiteró "nuestras sentidas condolencias a sus familias y allegados".



Irán admitió finalmente este sábado el derribo de la aeronave y lo atribuyó a "un error humano", al confundirlo con un misil de crucero debido a la situación de alerta reinante por la escalada de la tensión con Estados Unidos.



El "mea culpa" llegó después de dos jornadas en las que las autoridades iraníes negaron la hipótesis del derribo, pese a que varios países como Canadá ya habían denunciado que un misil tierra-aire alcanzó el avión.



Las Fuerzas Armadas reconocieron que el Boeing 737 de Ukranian International Airlines (UIA), que se estrelló el pasado miércoles al sur de Teherán, fue derribado "involuntariamente y por un error humano".



El viernes los ministros de Exteriores de la UE, en una reunión extraordinaria convocada para abordar la crisis en Oriente Medio, no habían conseguido fijar una posición unánime frente a la catástrofe, pese a que países como Holanda llegaron al encuentro corroborando la teoría de EE.UU. y Canadá de que lo derribó por accidente un misil disparado por Irán.



"Tengo algunas noticias de lo que podría haber pasado, pero no con un grado de certidumbre que pueda compartir con ustedes", dijo entonces Borrell.