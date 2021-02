Ubicación incide en los costos de la central solar El Aromo

El sitio en el que se levantará el proyecto de generación de energía solar (fotovoltaico) El Aromo, en Manabí, cuenta con una exposición solar relativamente baja. Este punto recibe en promedio una radiación de 1 648 kilovatios hora (kWh) por metro cuadrado al año.

Esta cifra se encuentra cerca del límite mínimo fijado en el Atlas Solar Global.

Según este insumo para desarrollar estas infraestructuras, se requiere en promedio de una radiación mínima de 1 147 y máxima de 5 119 kWh por metro cuadrado al año.



Mientras más alto es el número se puede aprovechar de mejor manera este recurso para los proyectos, refirió Gabriel Secaira, especialista en generación eléctrica.



En Ecuador, las zonas con más alta radiación se encuentran en ciertos sitios de la Sierra: Pichincha, Imbabura, Loja y otros.



El Aromo cuenta con un 20% menos de exposición con relación a estos puntos, precisó la Asociación Ecuatoriana de Eficiencia Energética y Energías Renovables (Aeeree).



Esto incide, en parte, en el costo de la tarifa de generación, que en los últimos años se ha ido reduciendo, por el desarrollo y mayor accesibilidad a esta tecnología.



Por ejemplo, en El Salvador, en América Central, en un proyecto fotovoltaico de 140 megavatios (MW), una capacidad de generación cercana a El Aromo, se fijó una tarifa de USD 0,0495 por cada kWh producido.



Mientras tanto, en El Aromo la tarifa para cada kWh generado es de USD 0,06935.



La diferencia, de acuerdo a Secaira, responde al lugar donde se levantará la planta y a la seguridad jurídica que brinda el país.



La zona donde se ubica el proyecto salvadoreño tiene una capacidad solar de un total de 2 164 kWh por m2. “La ubicación se debe fijar en función de un estudio técnico”, manifestó Secaira.



El Ministerio de Energía mencionó que la oferta presentada por la firma española ganadora Solarpackteam fue la más económica. Además, según el análisis realizado por esta entidad, la tarifa propuesta para este proyecto se encuentra dentro de la media que se maneja a escala regional, para proyectos de energía solar.



El proyecto El Aromo se levantará a un costado del terreno que fue aplanado, por parte del Gobierno anterior, con el propósito de construir una refinería.



Esta planta industrial se iba a construir entre Ecuador y Venezuela, a través de la empresa mixta Refinería del Pacífico. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó. Ahora, esa firma se encuentra en liquidación, según la Superintendencia de Compañías.



Este proceso no afectará al desarrollo del proyecto fotovoltaico, precisó el Ministerio de Energía. El área donde se edificará la planta solar se encuentra en la parte sur, cerca de la escombrera. Ocupará una superficie de 290 hectáreas (ha).



Para llevar a cabo la implementación de esta planta de generación de energía solar se contempló el derecho de uso de ese terreno.



La selección del sitio la realizó el Gobierno en marzo del 2019 con el propósito de aprovechar este espacio, que ya había sido intervenido y que, a la vez, no interfiere en el área útil destinada, inicialmente, para la construcción de un proyecto petroquímico.



Aparte de la planta fotovoltaica, el Gobierno actual tenía previsto ejecutar dos iniciativas productivas más.



Eduardo Rosero, presidente de la Aeeree, expresó que en la construcción de un proyecto fotovoltaico se debe considerar también que, según la ubicación, se requiere de trabajos complementarios para proteger los paneles del viento, estabilizar el suelo y otros. Todo esto al final incide en la tarifa.



Además, Rosero agregó que en Ecuador la tarifa promedio de generación, transmisión y distribución de energía –con diferentes fuentes- es de alrededor de USD 0,1546. Y que el país pagaba por la generación de energía fotovoltaica USD 0,40 por cada kWh. Por esto, la tarifa establecida para cada kWh de energía generado en El Aromo es “favorable”.



Este proyecto contribuirá también a la generación de más energía limpia y se aumentará la producción de energía solar, que es más estable.

Actualmente, Ecuador tiene capacidad para generar 27,6 MW. Esto equivale a menos del 1%, según información del Balance Nacional de Energía Eléctrica. Esta cifra, sin embargo, se multiplicará casi por 10 cuando entre en operación El Aromo.



La nueva planta tendrá capacidad para producir 200 MW. Está previsto que la firma del contrato de concesión entre el Ministerio de Energía y Solarpackteam se realice en el primer semestre de este año. Luego se iniciarán las gestiones para ejecutar este proyecto en dos años.



La concesión será por 20 años, incluido el tiempo de construcción. En esta iniciativa se invertirán alrededor de USD 200 millones. Una vez que entre en operación comercial, se espera que esta central cubra el 60,8% de la demanda de energía de Manta y el 22% de Manabí.