Los turistas abandonan Atacames luego de tres días del feriado de agosto

Cientos de turistas provenientes de la Sierra ecuatorianas, Santo Domingo y la parte norte del país, empezaron a dejar las playas del sur de la provincia de Esmeraldas desde las primeras horas de la mañana de este domingo 11 de agosto del 2019.

El retorno de los visitantes, que se concentraron mayormente en las playas de Atacames, Tonsupa y Same, fue dirigido por la Policía Nacional y agentes de tránsito del Municipio de Atacames.



Los controles del tránsito se montaron en la salida de las playas de Atacames y Tonsupa, así como a la altura de la 'Y' de El León, en Esmeraldas, para evitar que colapse el tráfico vehicular debido a las decenas de autos que empezaron a dejar las playas después de tres días de vacaciones por la celebración del Primer Grito de Independencia del Ecuador.



Hasta las 11:30 de este domingo, la Policía, Cruz Roja, la Armada, ECU-911 y demás integrantes del equipo de contingencia por el feriado, no habían reportado ninguna novedad como accidentes en las vías y los balnearios, por el feriado.



En los balnearios, el control se hizo vía marítima con equipos del retén naval de Atacames y la Policía, que estuvieron pendientes de alguna alerta. De igual forma los 15 salvavidas que se ubicaron en las playas de Tonsupa, Atacames, Súa y Same.



Los hoteleros de Atacames calificaron como positivo el feriado de tres días que atrajo a las playas de ese cantón a más de 50 000 turistas que coparon toda la capacidad hotelera.



Sara Moyano, presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames, señaló que hasta el más pequeño de los hoteleros se llenó con la notable afluencia de turistas de la Sierra, que ingresaron desde la mañana del pasado viernes 9 de agosto del 2019.



“Hemos experimentado una reactivación del turismo con el feriado del 10 de agosto y esperamos que continúe hasta finales del mes, cuando termine la temporada de verano”, asegura Moyano.



Desde la Dirección de Turismo del cantón Atacames ya se trabaja en una propuesta para el feriado de noviembre, con una iniciativa que incluye actos recreativos en las playas, para darle una alternativa a quienes visitan los balnearios del sur más concurridos de la provincia.



“La promoción turística y los actos programados en la playa sirvieron para que, al igual que el año pasado, asistan los turistas hacia Atacames, balneario preferido por el turista de la Sierra”, refiere Celeste Basurto, directora del Turismo del Municipio de Atacames.



Un poco más al sur, Muisne también recibió a buena cantidad de turistas, atraído por las ferias gastronómicas y actos culturales acompañados de la marimba esmeraldeña. Ahí se hizo previamente el festival del pulpo.



El alcalde de ese cantón, Tyrone Quintero, dijo que han empezado a reactivarse turísticamente con una propuesta que incluye los recorridos fluviales por el estuario del río Muisne, canal de Bolívar (manglares) y Portete, en las embarcaciones que cuenta el Municipio.



Los turistas que ingresaron a Mompiche (Muisne), por el lado de Manabí, proveniente de la Sierra y Santo Domingo, se tomaron la playa con sus familias por el feriado. Los bares y bohíos, acogieron a los turistas sedientos de diversión y esparcimientos.



Mompiche atrae a muchos turistas extranjeros que llegan motivados por las olas, que en temporada de verano pueden alcanzar hasta tres metros, ideal para practicar deportes como el surf.