Pocos turistas llegan a las playas de Atacames; hay descuentos en hospedaje para atraer a los viajeros

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los empresarios turísticos de Atacames aseguran que la ausencia de turistas en las playas del sur de la provincia de Esmeraldas se debe a que muchos no quieren arriesgarse a contagiarse con el covid-19 y que no tienen dinero.

Desde el 5 de agosto cuando se reabrieron las playas de Tonsupa, Atacames, Súa, Same y Tonchigüe, la presencia de visitantes ha sido muy reducida; el año pasado -entre julio y agosto- se acogía a más de 60 000 turistas, especialmente de la Sierra.



Un balance realizado por la Cámara de Turismo de Atacames en 89 hoteles que reabrieron sus puertas muestra que el 90% tuvo una ocupación de menos del 10% entre el 5 y 31 de agosto del 2020. Un año antes, esos hoteles tenían más del 80% de ocupación, por los vacaciones de la Sierra.



En el 10% restante de los hoteles encuestados se llegó al 25%; son alojamientos con capacidad de hasta 150 personas, en la playa de Tonsupa.

Se han implementado medidas de bioseguridad para los turistas. Foto: Cortesía



Esa baja demanda ha complicado el pago de sueldos. Por ejemplo, en el hotel Elicios lo que se obtuvo por hospedaje durante agosto no alcanzó ni para pagar el sueldo de uno de los cuatro empleados, explica Paola Guzmán, propietaria.



Su hotel cuenta con 32 habitaciones y una capacidad para 120 personas. Ahí se han realizado ofertas como, una tercera noche gratis, pero aún así no llegan los visitantes.



También se redujo el costo de hospedaje, en algunos casos de hasta el 50%; algunas habitaciones se alquilan desde USD 13 hasta USD 25 por persona.



Algo similar ocurre en el hotel Costa Brava, en Atacames, que después de reabrir sus puertas no ha logrado captar clientes.



El exvicepresidente de la Cámara de Turismo de Atacames, Alfonso Aparicio, señala que existe una competencia desleal con los dueños de departamentos que continúan ofreciéndolos en alquiler por USD 50 la noche, para cinco o seis personas.



El empresario presentó una lista de las 50 ofertas que se hacen en plataformas digitales y la mayoría es de los departamentos en condominios ubicados en Tonsupa.



También son de departamentos en Same y Castelnuovo, donde los pocos turistas que llegan prefieren hospedarse en esos sitios que en un hotel, según Aparicio.



Los 100 hoteles que atienden en Atacames, Tonsupa, Same y Súa han cumplido con los protocolos de bioseguridad y han invertido hasta USD 2 000 en su implementación, para garantizar la salud de los turistas, según la Cámara de Turismo de Atacames.



Los dueños de hoteles dicen que no solo han realizado esa inversión, sino que deben pagar impuestos, lo que no ocurre con quienes ofrecen sus departamentos en alquiler.