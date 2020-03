Ministra de Turismo confirmó que acompañantes de holandés con covid-19 fueron aislados en albergue de Quito

LEA TAMBIÉN

La ministra de Turismo, Rosi Prado De Holguín, respondió a inquietudes en torno a los turistas extranjeros, que llegan a Ecuador y que podrían tener covid-19. Lo hizo este lunes 9 de marzo del 2020, en entrevista con EL COMERCIO.

Se le consultó sobre una de las inquietudes que tienen los gremios turísticos: qué va a pasar si un viajero llega con el problema de salud (covid 19) y no requiere ir a un hospital. Y la Ministra habló sobre el ciudadano extranjero (holandés), que se convirtió en el caso 14 de 15 positivos para este coronavirus en Ecuador.



La noche de hoy, la Cartera de Salud informó que el ciudadano extranjero fue trasladado desde Sucumbíos a una casa de salud de Quito, en la madrugada. Él se encontraba de visita en la provincia amazónica. Y cuando presentó los síntomas se le hizo un examen, que el pasado viernes 6 de marzo resultó positivo.



El extranjero estaba junto con otras 14 personas, 12 de ellas también turistas, según el Ministerio de Salud. A ellos se les realizó el examen, que resultó negativo. Por lo que ya regresaron a sus países.



Se debe entender -contestó la ministra Rosi Prado- que “si el país recibió a un turista, que llegó hace tres días, quiere decir que no se contagió en territorio nacional. Sin embargo, Quito Turismo y el Alcalde de Quito se organizaron para llevarles a un albergue. En ese se les hospedó sin que tengan que pagar nada hasta verificar su situación; que están sanos. Todos los acompañantes del turista. Él venía en grupo".



Ante la pregunta de si el extranjero arribó en un tour, la funcionaria contestó que sí. Y complementó que "el resto del grupo trato de seguir su turismo aquí en la ciudad. Entonces se les llevó a un albergue hasta que cumplan con todos los protocolos. Tienen que hacerse su examen; tienen que verificar que no tienen un problema (de salud). Entonces ya se les puede dar la salida para ver si quieren seguir en el tour o quieren regresar a sus países".



También mencionó que ante cualquier duda sobre algún caso de covid-19, tienen que reportarlo de inmediato al Ministerio de Salud.



Luego de ello "se toman todos los protocolos y se siguen todos los procesos para asegurarnos si es o no un caso. Tampoco el miedo o la preocupación nos puede llevar a cometer muchos errores. Queremos que haya calma, tranquilidad".



El extranjero de nacionalidad holandesa es el paciente número 14 de los 15 detectados en el país. Él permanece en una casa de salud de Quito, según confirmó la autoridad sanitaria en la tarde de este lunes 9 de marzo.