Tulcán y Montúfar, en Carchi, establecen ordenanzas para frenar contagios de covid-19

En los cantones Tulcán y Montúfar, en la provincia del Carchi, se toman medidas tras finalizar el estado de excepción por la pandemia del covid-19.

El concejo municipal de la capital carchense aprobó este 14 de septiembre de 2020 una nueva ordenanza que regula varias actividades, acorde a la nueva normalidad. Antes, la cámara edilicia promulgó un reglamento para que los ciudadanos utilicen de forma obligatoria mascarilla para evitar la propagación del coronavirus y otro relacionado a la semaforización.



Ésta última será substituida por la nueva ordenanza que reglamenta actividades económicas, deportivas, recreativas, culturales, religiosas y sociales, durante esta nueva etapa.



Según la alcaldía, el objetivo es aportar a la reactivación de esta localidad andina, por lo que se anunció la reapertura de toda actividad económica, de acuerdo al aforo permitido.



Diego Guerrero, concejal y presidente de la comisión especial, explica que la norma detalla lineamientos para establecimientos comerciales, mercados, restaurantes, comedores, iglesias, templos, bares, discotecas, centros de diversión, entre otros.



Para quienes no acaten las disposiciones se establecen tres tipos de sanciones, leves, graves y muy graves. Guerrero explica que entre las últimas están, por ejemplo, no poseer el certificado de bioseguridad, no contar con insumos de bioseguridad, no cumplir con proceso de limpieza y desinfección, entre otros. En esos casos se establece una multa del 40% de una remuneración básica unificada.



Wilson Benítez, presidente de la Federación de Artesanos de la provincia del Carchi, considera que este fortalecimiento de actividades productivas debe ir acompañado del compromiso ciudadano de mantener las medidas sanitarias sugeridas.



Unos 1 254 de los 2 219 casos de covid-19 registrados en Carchi hasta este 14 de septiembre están en Tulcán. Según un informe de la Dirección Distrital de Salud, el número de casos se triplicó en las últimas semanas con relación a junio. Entre las razones está el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria y un mayor procesamiento de pruebas de diagnóstico de covid-19.



Montúfar con 279 casos es el segundo cantón del Carchi con más personas infectadas de coronavirus. El municipio local tramita una ordenanza que regula las actividades económicas en el marco del manejo de la emergencia del covid-19.



Según el alcalde Andrés Ponce, con esta normativa volverán a funcionar mercados y ferias. Entre estas últimas está la Agro Ganadera, considerada una de las más grandes de la región. Antes de la pandemia, esta vitrina agropecuaria congregaba cada sábado a 4 000 personas. Ahora se alista cambios para su reapertura.



El próximo sábado, 19 de septiembre, se reabrirán los lugares turísticos del cantón, que fueron cerrados a causa de la emergencia sanitaria.