Trump lanza plan de ayuda masiva contra el covid-19 mientras Europa se encierra

Estados Unidos se puso este martes 17 de marzo del 2020 al frente de las iniciativas mundiales para luchar contra los estragos económicos causados por el avance del covid-19 con un plan multimillonario, al tiempo que la Unión Europea (UE) anunció el cierre de sus fronteras para detener la propagación de la pandemia.

El coronavirus avanza inexorablemente, no sólo cerrando a su paso fronteras como en Europa, sino también paralizando la vida de millones de personas y dejando la economía mundial al borde de una recesión en un contexto de gran incertidumbre.



Después de ser criticados por no actuar bastante contra el avance de la pandemia, Londres y Washington anunciaron paquetes masivos de estímulo económico.



“A lo grande”



A la cabeza se colocó el gobierno de Estados Unidos. La Casa Blanca anunció que discutía con el Congreso un plan con gasto “sustancial” para enfrentar los efectos nocivos en la economía.



“Vamos a lo grande y así será”, dijo el presidente Donald Trump a periodistas tras hacer el anuncio junto al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



El plan que el gobierno y la Reserva Federal ajustan con los congresistas ascendería a una cifra de USD 850 000 millones, según fuentes del gobierno citada por la prensa estadounidense. La cadena CNBC aseguró por su parte que podría superar los USD 1 000 billones.



Entre las medidas se incluyen pagos en cheque efectivo a ciudadanos y ayudas financieras para sectores golpeados como las aerolíneas, que el lunes solicitaron una ayuda de USD 50 000 millones al gobierno federal.



La Reserva Federal de Nueva York anunció además una nueva inyección masiva de 500 000 millones en el mercado monetario, que acabó de impulsar a los índices de Wall Street y, de rebote, a los parqués europeos, que cerraron en alza.



En Estados Unidos, donde el número de fallecidos por coronavirus alcanzó un centenar de personas este martes, las aerolíneas han dejado sus aviones en tierra, y han cerrado las escuelas así como grandes almacenes, bares y restaurantes.



Europa en acción



La pandemia, que se inició en China en diciembre, ha infectado a unas 190 000 personas y dejado unos 7 900 muertos, según un balance de la AFP. Después de China continental, Europa es el continente más afectado, con Italia a la cabeza.



“Todos los países, sin excepción, deben tomar las medidas más audaces posibles para parar o frenar la amenaza del virus”, dijo este martes Hans Kluge, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un llamado a Europa, actual epicentro de la pandemia.



El Viejo Continente reaccionó con nuevas medidas. Los países de la UE acordaron este martes prohibir por 30 días la entrada de personas que no pertenecen al bloque.



Por su parte, Francia siguió este martes 17 de marzo los pasos de España e Italia y, desde el mediodía, sus 67 millones de habitantes están sujetos a un confinamiento generalizado.



En las grandes ciudades, la vida parece haberse suspendido. No hay ruidos, las calles están casi desiertas, salvo las filas en los supermercados, las farmacias o las panaderías. La desconfianza y el miedo flotan en el ambiente.



De Bélgica a Francia, pasando por España, las imágenes se repiten. Estanterías de pasta, arroz, papel higiénico o pañuelos de papel completamente vacías en los supermercados.



En el ámbito económico, el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, dio a conocer un “paquete sin precedentes ” de préstamos respaldados por el gobierno por valor de 330 000 millones de libras (unos USD 400 000 millones) para que las empresas puedan paliar la parálisis económica provocada por la pandemia.



París también prometió un paquete de ayuda de 45 000 millones de euros (USD 50 000 millones).



Italia, el segundo país más afectado en el mundo por el virus con 2 503 muertos y 31 506 contagios, prevé nacionalizar la aerolínea Alitalia, en grandes dificultades desde hace años.



En España, donde se decretó el sábado 14 de marzo el confinamiento casi general, los contagios aumentaron en casi 2 000 en tan solo 24 horas y llegaron a 11 178. Los decesos en el país ya rozan los 500.



El gobierno de Pedro Sánchez adoptó una línea pública de préstamos a empresas de hasta USD 110 000 millones para proteger su actividad y empleos.



En estado de alerta



Aunque lejos de la situación en Europa (más de 60 000 contagios y de 2 700 muertos) o en China continental (80 881, 3 226) , los países de América Latina, con unos 1 000 contagios y ocho muertos, empezaron a tomar medidas similares de cierres de fronteras y restricción a la entrada de viajeros.



En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha decretado un “ cuarentena total” del país.



Brasil registró este martes su primer deceso, y los habitantes de Río de Janeiro y Sao Paulo se encuentran en estado de emergencia, una medida criticada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.



De su lado, Argentina anunció que paralizará durante cinco días los vuelos domésticos, buses y trenes de larga distancia. Ya se había decretado la suspensión de clases, el cierre de fronteras y la suspensión de los torneos de fútbol.



El gobierno argentino entre otras medidas contra la recesión y la pandemia anunció un paquete de asistencia financiera por USD 5 300 millones a pequeñas y medianas empresas y otras de los sectores productivo y comercial.



Esperanza



Más allá de la economía, el coronavirus golpea también la política, por ejemplo con el aplazamiento de las elecciones primarias estadounidenses en varios estados, como Ohio.



En el frente cultural, cerraron cines, museos y universidades en grandes ciudades. También en el deporte: hubo aplazamiento de Roland Garros a septiembre, en tanto las confederaciones de Europa y Sudamérica aplazaron sus respectivos campeonatos continentales de selecciones de fútbol a 2021.



Mientras la epidemia avanza, científicos de todo el mundo libran una carrera contra reloj para hallar un remedio y dar una buena noticia al mundo. La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confió en que un laboratorio alemán logre una vacuna para el “otoño” boreal.