Trump perdió más de USD 1 000 millones en una década, según informe

Las finanzas de Donald Trump estaban en rojo entre 1985 y 1994, al haber perdido cerca de USD 1 200 millones en una década, informó el martes 7 de mayo del 2019 el diario The New York Times, basándose en documentos fiscales.

Estas revelaciones se producen un día después que el Tesoro se negara a comunicar al Congreso las declaraciones impositivas del presidente estadounidense, en un pulso entre el gobierno y los demócratas, mayoritarios en la Cámara de Representantes.



Según la investigación del diario, blanco permanente de críticas del magnate republicano, en aquella época la salud financiera del hombre de negocios y de sus empresas era catastrófica.



El New York Times (NYT) destacó que Trump perdió tanto dinero que pudo evitar pagar impuestos durante ocho de los diez años tomados en cuenta. El cotidiano señaló sin embargo que no sabe si el fisco, tras una auditoría de estas declaraciones, llegó a efectuar algún reclamo.



En 1985, por ejemplo, Trump declaró haber perdido USD 46,1 millones, fundamentalmente con sus casinos y hoteles. Sus distintos negocios continuaron generándole pérdidas todos los años por un monto total de USD 1 170 millones en la década, escribe el NYT.



Precisa por otra parte que las declaraciones de impuestos no las obtuvo a través de Trump sino que las consultó gracias a una persona que accedió a ellas por vía judicial.



Agregó que esta década no forma parte del conflicto entre los demócratas y el presidente sobre la publicación de sus declaraciones de impuestos. El partido opositor se interesa en los años recientes.



Según un abogado del presidente interrogado para el informe, las informaciones del diario “a propósito de las declaraciones de impuestos del presidente y de sus negocios de hace treinta años son extremadamente inexactas”.

En octubre último, el NYT ya había investigado la situación financiera de Trump, que habría recibido más de USD 400 millones de sus padres, en parte gracias a maniobras de evasión fiscal.