Trump pidió a jefe legislativo en Pensilvania revertir la victoria de Biden

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, pidió al titular de la Cámara de Representantes de Pensilvania que revirtiera la victoria del demócrata Joe Biden en el estado, según informó este lunes 7 de diciembre del 2020 el diario The Washington Post.

Con Pensilvania, ya son tres los estados -también Michigan y Georgia- en los que Trump ha tratado de influir en republicanos locales para que invaliden la victoria del demócrata bajo el pretexto de un supuesto fraude.



La estrategia de Trump es que estos legislativos estatales, todos en manos republicanas, pasen por encima del resultado electoral y asignen directamente a compromisarios al Colegio Electoral afines al presidente saliente.



Biden ganó en estados que asignan 306 compromisarios, mientras que los de Trump 232. Georgia, Michigan y Pensilvania suman entre los tres 52, que de ser asignados a Trump darían un vuelco al resultado salido de las urnas.



La oficina del presidente de la Cámara Baja de Pensilvania, Bryan Cutler, confirmó a The Washington Post que Trump le llamó dos veces la semana pasada pedirle que le declarara ganador en el Legislativo.



Cutler le trasladó al presidente saliente que no está en sus manos anular el resultado, según aseguró su portavoz, Michael Straub.



Días después de las elecciones, Trump se reunió en la Casa Blanca con los jefes legislativos de Michigan para hacerles esa misma petición, que fue rechazada.



Este fin de semana, además, se supo que Trump había llamado al gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, para pedirle precisamente que influyera en el Legislativo con tal fin, aunque tampoco logró su cometido.



Además de estas peticiones en privado, Trump ha ejercido presión pública contra los cargos republicanos en estados ganados por Biden acusándoles de permitir un fraude y lanzando contra él a su ejército de fieles seguidores.



Este fin de semana, durante un mitin precisamente en Georgia, el presidente saliente insistió en que "cientos de miles de votos" fueron ilegales y que fue él, y no Biden, quien logró una "victoria histórica".



"Este es nuestro país (...) y están tratando de quitárnoslo mediante manipulación, fraude y engaño", dijo Trump.



"Con suerte -añadió-, nuestros legislativos (estatales) y el Tribunal Supremo de Estados Unidos darán un paso al frente y salvarán a nuestro país".



Trump optó primero por una estrategia judicial, pero tribunales estatales y federales han desestimado demanda tras demandas por falta de mérito.

Está previsto que el Colegio Electoral se reúna el próximo 14 de diciembre para declarar oficialmente a Joe Biden como nuevo presidente electo de Estados Unidos.