Donald Trump dice que quiso matar a Bashar al Asad, pero su exsecretario de Defensa se opuso

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes 15 de septiembre del 2020 que quiso matar al mandatario sirio Bashar al Asad en 2017, pero que su entonces secretario de Defensa, Jim Mattis, se opuso.

“Habría preferido eliminarlo. Tenía todo dispuesto” , dijo Trump a la cadena Fox. “Mattis no quería hacerlo. Mattis era un general muy sobrevalorado, y lo dejé ir”.



Las declaraciones de Trump apoyan informes publicados en 2018 en el libro 'Miedo: Trump en la Casa Blanca' , del periodista Bob Woodward del diario The Washington Post, que el presidente negó en aquel momento.



“Eso ni siquiera se contempló”, dijo el presidente a los periodistas el 5 de septiembre de 2018.



Trump aclamó a Mattis como “un gran hombre” cuando lo designó al frente del Pentágono, pero luego lo vilipendió y el general retirado renunció a fines de 2018.



De acuerdo con los informes, Trump consideró asesinar a Asad después de que el régimen sirio lanzara un ataque químico contra la población civil en abril de 2017.



Según el relato de Woodward, Trump dijo que las fuerzas estadounidenses debían “entrar” y “matar” a Asad.



Woodward -célebre por destapar a principio de los 70 el escándalo Watergate que provocó la renuncia del entonces presidente Richard Nixon- agrega en el libro que Mattis dijo al mandatario que “se pondría a ello” , pero que luego regresó con planes para un ataque aéreo limitado.



Trump dijo a Fox que no lamentaba haber considerado matar a Asad y que, de haberlo hecho, “podría haber vivido con ello”.



“Ciertamente no lo consideraba una buena persona, tenía la oportunidad de eliminarlo si quería pero Mattis estaba en contra”, dijo el presidente.



“Mattis estaba en contra de todas esas cosas”, agregó.

Siria vive una devastadora guerra civil que ha dejado cientos de miles de muertos, y se acusa al régimen de Asad de una serie de crímenes, que incluyen torturas, ejecuciones sumarias, violación y uso de armas químicas.