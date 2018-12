Trump inflexible con el muro en la frontera de México; se arriesga a un cierre del gobierno

LEA TAMBIÉN

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó un acuerdo sobre el presupuesto en el Senado por no incluir fondos para un muro en la frontera con México lo que aumenta la posibilidad de un cierre del gobierno antes de Navidad.

“El presidente informó que no firmará el proyecto que surgió en el Senado anoche, por sus legítimas preocupaciones sobre la seguridad en la frontera ” , dijo el titular de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, tras una reunión con el mandatario y otros líderes republicanos, ante la posibilidad de un “ shutdown ” (cierre) del gobierno federal.



La negativa de Trump a rubricar el compromiso se produce un día antes de que expire el financiamiento de agencias clave del gobierno y obliga a los legisladores a intentar un nuevo compromiso in extremis, pese a que la oposición demócrata ha mantenido firme su posición de no apoyar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México.



“Lo que haremos será regresar al Congreso y trabajar”, agregó Ryan.



“Queremos que el gobierno permanezca abierto, pero también necesitamos encontrar un acuerdo para proteger nuestra frontera” , indicó.



El compromiso rechazado por el mandatario proponía financiar al gobierno hasta el 8 de febrero del 2018.



Este jueves los republicanos de la Cámara de Representantes votaron una nueva medida que va en el sentido de lo quiere Trump; e incluye USD 5 700 millones para el financiamiento del muro.



Si bien eso fue aprobado en la cámara baja, no tiene ninguna de chance en el Senado en donde se precisan 60 votos para aprobarlo. Los republicanos tienen solo 51 de los 100 escaños del Senado.



El anuncio de la oposición de Donald Trump al texto acordado el miércoles suscitó la inquietud de los medios económicos: la bolsa de Nueva York cedió más del 2% este jueves a primera hora de la tarde.



“Una seguridad fronteriza perfecta”



Hasta ahora los demócratas se han mostrado firmes, asegurando que no apoyarían ninguna medida presupuestaria que financie el muro de Trump.



“ En términos de la financiación del muro, es un fracaso , dijo la líder demócrata Nancy Pelosi, la probable sucesora de Ryan como portavoz cuando los demócratas asuman la mayoría el 3 de enero. “Creo que lo saben” , añadió.



Los demócratas recuperarán el control de la Cámara de Representantes tras su victoria en las elecciones de mitad de mandato del 6 de noviembre del 2018, aunque los republicanos seguirán controlando el Senado.



Trump acusó a los demócratas de “poner la política por delante del país” al no apoyar su petición de un muro, que, insiste, controlará la inmigración ilegal.



De lo que están empezando a darse cuenta ” , tuiteó el mandatario acerca de los opositores demócratas, “ es que no firmaré ninguna de su legislación, incluyendo infraestructura, hasta que no haya una seguridad fronteriza perfecta ” .



Este movimiento de Trump podría estar influenciado por críticas virulentas procedentes de legisladores de extrema derecha, algunos de los cuales pidieron públicamente al presidente republicano que no cediera en el tema de financiación del muro.

Si bien los efectos de un “ cierre ” son difíciles de predecir con precisión, los departamentos de Seguridad Interior, Justicia e incluso el de Estado se verían afectados, con decenas de miles de funcionarios sin goce de sueldo.



Los republicanos actualmente dominan el Congreso. Pero cualquier ley de presupuesto debe ser aprobada por 60 votos de los 100 integrantes del Senado, donde solo tienen 51 escaños.