Trump dice que EE.UU. dialoga ‘a nivel muy alto’ con funcionarios de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes 20 de agosto del 2019 que su Gobierno mantiene conversaciones “a nivel muy alto” con funcionarios de Venezuela, aunque Washington desconoce la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes en Venezuela”, dijo Trump a periodistas, al ser consultado sobre reportes de un acercamiento de la Casa Blanca a Diosdado Cabello, considerado el líder más poderoso después de Maduro.



“Estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Nos mantenemos al margen, pero la estamos ayudando. Necesita mucha ayuda. Hace 15 años era uno de los países más ricos, ahora es uno de los países más pobres”, apuntó el Mandatario estadounidense en declaraciones al margen de la visita del presidente rumano, Klaus Iohannis.



“No quiero decir quién, pero estamos hablando a un nivel muy alto”, agregó.



La agencia estadounidense Associated Press dijo el lunes 19 de agosto, citando a un alto funcionario estadounidense que no identificó, que Cabello se reunió el mes pasado en Caracas con una persona en contacto cercano con el Gobierno de Trump y que se está organizando un segundo encuentro.



Según el reporte, las comunicaciones secretas con Cabello, jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y otros funcionarios venezolanos buscan incrementar la presión sobre el gobierno de Maduro.



En rueda de prensa el lunes, Cabello desmintió el informe, considerándolo “una mentira” y “una manipulación enorme”.



“El imperio es muy arrogante, por eso cree que nos van a dividir a nosotros con chismes. Pero eso no existe”, dijo al ser preguntado por el tema por un periodista de AP.



Estados Unidos y medio centenar de países reconocen al líder opositor y jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y promueven la partida de Maduro, cuyo gobierno consideran una “dictadura”, y la realización de nuevas elecciones libres y transparentes.