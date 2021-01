Trump culpa a Pence del caos mientras sus seguidores asaltan el Capitolio

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó este miércoles 6 de enero del 2021 a su vicepresidente, Mike Pence, del caos en Washington por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución para revocar su derrota electoral, mientras sus seguidores asaltaban el Capitolio.

Trump, que se encontraba en el Despacho Oval mientras sus simpatizantes irrumpían en el Capitolio y entraban en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, no pidió a sus seguidores que abandonaran el Congreso y, en cambio, alimentó las tensiones que provocaron el asalto.



"Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debería haber hecho para proteger a nuestro país y a nuestra Constitución (...). ¡Estados Unidos exige la verdad!", escribió Trump en un primer tuit mientras sus seguidores entraban a la fuerza en el Capitolio.



En un segundo tuit, diez minutos más tarde, el mandatario añadió: "Por favor, apoyen a nuestra Policía del Capitolio y fuerzas de seguridad. Están verdaderamente del lado de nuestro País. ¡Sean pacíficos!".



Sin embargo, Trump no llegó a pedir a sus seguidores que pararan, y poco después irrumpieron en el Pleno de la Cámara de Representantes y se escucharon disparos, mientras se detectaban gases lacrimógenos bajo la cúpula del Capitolio.



Según informes de prensa, al menos una persona resultó herida de bala en el asalto de los manifestantes pro Trump al Capitolio.



Tanto el Senado como la Cámara de Representantes fueron evacuados, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró un toque de queda a partir de las 6 de la tarde (23:00 GMT).



El asalto al Congreso se produjo cuando ambas cámaras celebraban una sesión para corroborar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, en las elecciones presidenciales de noviembre pasado.



Los seguidores del presidente, que habían acudido a Washington en masa convocados por Trump, quien les arengó en un mitin frente a la Casa Blanca, se dirigieron luego al Capitolio y entraron por la fuerza.



Pence, que presidía la sesión en el Congreso, había enviado una carta este miércoles a los congresistas, en la que aclaró que no puede revocar los resultados de las elecciones.



"Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me impide reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", escribió Pence a los congresistas.