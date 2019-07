Trump critica a Macron por arancel a firmas tecnológicas e insinúa gravar vino francés

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes 26 de julio del 2019 la “estupidez” del presidente francés Emmanuel Macron por gravar a las grandes firmas tecnológicas mundiales, y prometió una represalia significativa que insinuó podría afectar al vino francés.

“ Francia acaba de imponer un impuesto digital a nuestras grandes compañías de tecnología estadounidenses”, tuiteó Trump sobre la norma aprobada este mes, que afectará a Google, Apple, Facebook y Amazon.



“Si alguien les cobra impuestos, debe ser su país de origen, Estados Unidos”, agregó. “Anunciaremos una acción recíproca sustancial sobre la estupidez de Macron en breve. ¡Siempre he dicho que el vino estadounidense es mejor que el vino francés! ”, añadió.



Pero Francia ratificó de inmediato la implementación del arancel digital, a la espera de un acuerdo internacional.



“Los aranceles universales a la actividad digital son un desafío que nos afecta a todos. Deseamos llegar a un acuerdo sobre ese tema en el mercado del G7 y la OCDE. Mientras tanto, Francia implementará sus decisiones nacionales ” declaró el ministro de Economía galo, Bruno La Maire.



Larry Kudlow, el principal asesor económico de Trump, había advertido más temprano que el impuesto francés a las principales firmas tecnológicas, conocido como impuesto GAFA, es un “muy, muy grave error”.



“No estamos contentos de que Francia haya seguido adelante con esta suerte de impuesto al sector digital ”, dijo a la cadena CNBC.



El llamado impuesto GAFA, acrónimo de Google, Amazon, Facebook y Apple, grava a las grandes empresas del sector, basado no en sus ganancias, que a menudo se consolidan en países con impuestos muy bajos, como Irlanda, sino en su facturación, en espera de una armonización de las normas a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .



En junio, Trump ya había insinuado que podía imponer aranceles adicionales a Francia. Luego argumentó que era necesario corregir una competencia considerada “injusta”.



“Francia grava mucho el vino y nosotros gravamos poco el vino francés”, dijo el mandatario durante una larga entrevista en CNBC.



El vino francés tiene reputación de ser “muy bueno”, comentó Trump, que no bebe alcohol. Pero los enólogos estadounidenses se quejan de que ingrese a Estados Unidos “por nada”. “No es justo, vamos a hacer algo al respecto ” , prometió entonces.