Trump mantendrá indefinidamente el cierre fronterizo con Europa por covid-19

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes 13 de abril del 2020 que mantendrá de forma indefinida la prohibición que rige desde hace un mes de ingresar al país desde Europa a causa de la pandemia del covid-19.

"Queremos hacerlo (levantar el cierre) muy rápidamente, pero queremos asegurarnos de que todo esté bien. Ahora mismo tenemos una prohibición muy fuerte y vamos a mantenerla así hasta que ellos (Europa) sanen", dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.



El cierre de fronteras con Europa empezó el pasado 14 de marzo por un periodo inicial de 30 días que concluyó el domingo 12 de abril.



Trump explicó en la rueda de prensa que la apertura de fronteras se hará "en el momento adecuado", aunque no quiso definir si eso sucederá en semanas o meses.



"No diría que a Italia le esté yendo muy bien en estos momentos, no diría que a España le esté yendo muy bien en estos momentos, Francia acaba de extender su orden de confinamiento", dijo Trump para justificar su decisión.



Trump prohibió en enero la entrada a Estados Unidos de personas procedentes de China y en marzo tomó la misma decisión con los que llegan de Europa, a lo que Europa respondió con una medida similar.



"He decidido tomar varias medidas, fuertes pero necesarias, para proteger la salud y el bienestar de todos los estadounidenses. Para evitar que nuevos casos ingresen a nuestras fronteras, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos", dijo Trump al anunciar el veto el 12 de marzo.



En Estados Unidos los contagios superan ya los 600 000, mientras que en Europa rondan los 900 000.



La rueda de prensa estuvo marcada por la polémica surgida a raíz de una entrevista en la que el doctor Anthony Fauci, uno de los asesores médicos de más alto rango de Trump, reconoció que de haberse confinado antes el país, se habrían salvado vidas.



Trump retuiteó un mensaje este lunes 13 de abril en el que se pedía el despido de Fauci con la etiqueta #FireFauci, lo que generó un efecto adverso en Twitter con las etiquetas #FireTrump (despedir a Trump) y #FireTrumpNotFauci (despedir a Trump no a Fauci).



El mandatario defendió en la rueda de prensa que estaba contento con el trabajo de Fauci y dijo haber retuiteado el mensaje pidiendo su despido porque le "gusta la controversia".