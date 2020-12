Trump hace campaña por senadores republicanos en Georgia y reitera acusaciones de fraude

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña este sábado 5 de diciembre del 2020 por dos senadores republicanos en Georgia, en un mitin que algunos miembros de su partido temen que acabe dañando sus opciones si se centraba en los esfuerzos para revertir su propia derrota electoral.

En su primer mitin de campaña desde que perdió ante el demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales del 3 de noviembre, el republicano Trump recordó a la enfervorizada multitud que viajó al sur de Georgia en nombre de los senadores, que disputarán una segunda vuelta el 5 de enero.



No obstante, pasó rápidamente a sus reiteradas acusaciones -realizadas sin pruebas- de un fraude extendido en la elección presidencial.



"Engañaron y manipularon nuestra elección presidencial, pero aún la ganaremos. Y van a intentar manipular esta elección también", dijo Trump a los presentes, que coreaban "¡Te queremos!" y "¡Cuatro años más!".



Las acusaciones de Trump han sido rechazadas por funcionarios estatales y federales de todo el país, y casi todas las demandas que ha presentado han fracasado. El mandatario saliente ha cargado también contra los republicanos que se han negado a respaldarle, como el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y el secretario de Estado, Brad Raffensperger.



Biden se convirtió en el primer candidato presidencial demócrata que gana en el estado sureño desde 1992. Los recuentos estatales, incluida una revisión minuciosa a mano de unos 5 millones de papeletas, no arrojaron irregularidades significativas.



Los dos senadores republicanos, David Perdue y Kelly Loeffler, se medirán con los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock, que están respaldados por una buena recaudación de fondos y buscarán quedarse con un estado que no ha elegido a un senador demócrata en 20 años.



Las contiendas determinarán qué partido controla el Senado. Los demócratas -que ya tienen la mayoría en la Cámara de Representantes- deben ganar ambos escaños para controlar el Senado. Si los republicanos ganan uno, mantendrán su mayoría y podrán bloquear gran parte de la agenda legislativa de Biden.



El presidente electo dijo que visitará Georgia para hacer campaña por los candidatos demócratas, pero no detalló la fecha.



Más temprano el sábado 5 de diciembre, Trump telefoneó a Kemp y le presionó en Twitter para que dé más pasos en beneficio de su intento por revertir los resultados electorales.



"Ganaré de forma fácil y rápida Georgia si el Gobernador @BrianKempGA o el Secretario de Estado permiten una simple verificación de firmas ... ¿Por qué están diciendo no estos dos 'Republicanos'?", tuiteó Trump.



Después de que Kemp respondió en Twitter que había "pedido públicamente la auditoría de firmas tres veces", el mandatario dijo que no era suficiente y agregó en un segundo tuit que el gobernador debería convocar de manera inmediata una sesión especial de la legislatura estatal.



"Su gente se está negando a hacer lo que usted pide. ¿Qué están escondiendo?", dijo Trump.