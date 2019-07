Trump ataca a China ante la reanudación de las negociaciones comerciales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a China en Twitter el martes 30 de julio de 2019 por la mañana, justo cuando representantes de Washington llegaban a Shanghái para reanudar las negociaciones comerciales entre ambos países.

“Mi equipo está negociando ahora con ellos, pero ellos (China) siempre cambian el acuerdo al final para su beneficio”, escribió Trump.



“China lo está haciendo muy mal, su peor año de los últimos 27, en el que se suponía que comenzarían a comprar nuestros productos agrícolas, no hay señales de que lo estén haciendo”, añadió.



Trump amenazó luego con un acuerdo “mucho más duro” que el que están negociando o incluso “ningún acuerdo” si China espera a que pasen las elecciones estadounidenses de 2020 con la esperanza de que él no sea reelegido.



Las conversaciones en la capital económica china son el primer encuentro entre representantes de Washington y Pekín desde que las negociaciones fracasaron en mayo. El presidente estadounidense acusó entonces a China de no haber cumplido con sus compromisos.



China y Estados Unidos entablaron el año pasado un pulso comercial que los llevó a imponerse mutuamente aranceles sobre productos de ambos países valorados en más de USD 360 000 millones.