Trump arremete contra el pastor y activista afroamericano Al Sharpton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el lunes 29 de julio del 2019 contra el pastor afroamericano activista por los derechos civiles Al Sharpton, después de un fin de semana marcado por los ataques del mandatario contra un prominente legislador afro de la ciudad de Baltimore.

“Al es un estafador, un agitador”, dijo Trump en Twitter, tras un tuit del religioso en que anunciaba su intención de viajar a Baltimore. “¡Odia a los blancos y policías!”, agregó el mandatario sobre Sharpton, que fue candidato para la nominación presidencial del Partido Demócrata en 2004.



El sábado y el domingo, 27 y 28 de julio, Trump, que busca la reelección en 2020, criticó al congresista demócrata Elijah Cummings, diciendo que el distrito que representa, que abarca gran parte de la mayoría afroamericano de Baltimore, está “infestado de ratas”.



Trump escribió temprano sobre Sharpton luego de que el pastor tuiteara a última hora del domingo 28 de julio que había “llegado a DC desde Atlanta, dirigiéndose a Baltimore”.



“Baltimore, bajo el liderazgo de Elijah Cummings, tiene las peores estadísticas de delitos en la nación. ¡25 años de palabrerío, nada de acción!”, tuiteó Trump. “Ahora, el reverendo Al se presentará para quejarse y protestar. No se hará nada para las personas necesitadas. ¡Triste!”.



Las diatribas de Trump el fin de semana provocaron una tormenta de críticas, menos de dos semanas después de que la Cámara de Representantes condenara a Trump por comentarios “racistas” por atacar a cuatro congresistas demócratas, conocidas como el “Escuadrón”, que pertenecen a minorías étnicas y están en el ala más progresista del partido.



“Si los demócratas van a defender el 'Escuadrón' de la izquierda radical y al Rey del Baltimore Fallido Elijah, será un largo camino hacia 2020”, escribió Trump este lunes 29 de julio.



Los comentarios de Trump son vistos como una jugada calculada pero arriesgada, dirigida tanto a la base de blancos de clase trabajadora descontentos que contribuyeron a llevarlo a la Casa Blanca en 2016, como a otros blancos que no han decidido a quién apoyar en las elecciones del próximo año.



Sharpton respondió el lunes: “Trump dice que soy un agitador y un estafador. Sí agito en contra de los fanáticos. Si realmente pensara que yo soy un estafador, me querría en su gabinete”.