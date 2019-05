Trump amenaza con sanciones a Cuba si no cesa presunto apoyo militar a Maduro

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes 30 de abril del 2019 con recrudecer el embargo a Cuba e imponer sanciones "del mayor nivel" a la isla si las fuerzas militares y de inteligencia cubanas, que, según Washington, están infiltradas en Venezuela, no cesan sus operaciones en el país suramericano.

"Si las Tropas y Milicias Cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo con el objetivo de causar muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo, junto con sanciones del mayor nivel", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



"¡Espero que todos los soldados cubanos vuelvan pronto y pacíficamente a su isla!", añadió el mandatario.



Inmediatamente después, su asesor de seguridad nacional, John Bolton, aseguró que Estados Unidos "condena el papel directo de Cuba a la hora de mantener en el poder al fracasado régimen de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro en Venezuela".



"Seguiremos tomando medidas para cortar los mecanismos a los que recurre el régimen cubano para seguir en Venezuela y para hacer que rinda cuentas por el papel desestabilizador que juega en esta crisis", escribió Bolton en Twitter.



Estados Unidos cree que la campaña contra Maduro del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, no ha triunfado hasta ahora debido a la influencia de unos

25 000 cubanos que presuntamente actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia del país.



El Gobierno de Cuba sostiene, sin embargo, que no mantiene efectivos militares y de seguridad en Venezuela, y este mes acusó a Washington de "mentir descaradamente" sobre ese punto.



En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Bolton responsabilizó en buena parte a Cuba de que el levantamiento castrense lanzado este martes por Guaidó no triunfara de inmediato.



"Los cubanos han desempeñado un papel muy importante hoy para mantener en el poder a Maduro, posiblemente con la ayuda de los rusos", aseguró Bolton antes de que Trump tuiteara sobre el tema.



Bolton cree que Cuba, Venezuela y Nicaragua forman un presunto eje que ha definido como una "troika de la tiranía", y en los últimos meses ha aumentado la presión contra La Habana por su respaldo a Maduro.



Este mes, el asesor de Trump anunció que se limitarán las remesas que pueden enviarse a Cuba desde Estados Unidos a "mil dólares por persona por trimestre", y el Departamento de Estado confirmó que está estudiando eliminar algunas de las doce categorías que permiten a los estadounidenses viajar legalmente a la isla.



Además, la Casa Blanca anunció este mes que a partir de este jueves, 2 de mayo, permitirá las demandas en tribunales estadounidenses contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba tras la Revolución de 1959, lo que añade incertidumbre a la inversión y el comercio con la isla.