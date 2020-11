Tribunal en Pensilvania da una victoria menor a la campaña de Trump

Un tribunal en Pensilvania (EE.UU.) dio este jueves 12 de noviembre del 2020 una victoria menor a la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, en una de las múltiples demandas presentadas para revertir el resultado de las elecciones de la semana pasada, ganadas por el demócrata Joe Biden.

El fallo afecta a un número indeterminado de votos, aunque según las autoridades estatales son muchos menos de los más de 54 000 que separan en el escrutinio a Biden y Trump.



La ley estatal en Pensilvania daba seis días una vez pasadas las elecciones (es decir el 9 de noviembre) para que ciudadanos que habían enviado sus votos por correo sin documento de identidad presentaran uno de válido.



La secretaria de estado de Pensilvania -máxima autoridad electoral-, la demócrata Kathy Boockvar, extendió ese plazo tres días antes de las elecciones hasta el 12 de noviembre, una decisión que la campaña de Trump impugnó en los tribunales.



El fallo de este jueves del tribunal, que ya había mandado que los votos validados entre el 10 y el 12 de noviembre se guardasen por separado, da ahora la razón a Trump y ordena al estado que no los sume al conteo final.



La jueza que firma la orden, Mary Hannah Leavitt, indicó que Boockvar "carecía de autoridad legal" para la extensión.



Aunque no se ha informado de cuántos votos son los afectados, las autoridades locales sí han indicado que las diversas demandas presentadas por Trump no afectarán a la victoria proyectada ya por los medios de Biden en Pensilvania.



Biden suma en estos momentos 49,77 % de los votos por un 48,96 % de Trump.



La proyección de Pensilvania este pasado sábado por la mañana fue la que le dio a Biden los delegados necesarios para declararse ganador de las elecciones, una victoria que Trump aún no ha reconocido al alegar un fraude infundado.



Para anular el liderazgo de Biden, que ya acumula 290 delegados, Trump tendría que demostrar fraude ante los tribunales y dar la vuelta a los resultados no solo en uno, sino en múltiples estados clave, algo extremadamente improbable.