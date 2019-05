Tribunal Superior de Bogotá niega petición de libertad de Jesús Santrich

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Superior de Bogotá negó este lunes 27 de mayo del 2019 la libertad al exjefe de las FARC Jesús Santrich, una medida que había sido solicitada por la defensa del exguerrillero pedido en extradición por Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico.

La decisión fue adoptada por Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que no aceptó los argumentos jurídicos presentados por la defensa de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alías Jesús Santrich, informaron medios locales.



Según la defensa, las autoridades colombianas desconocieron un habeas corpus que ordenó la libertad del exguerrillero el pasado 17 de mayo, un día después de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenara su salida de la cárcel donde estaba recluido en Bogotá.



Santrich fue recapturado segundos después de salir de la cárcel La Picota de Bogotá por orden de la Fiscalía, que dijo tener nuevas pruebas en su contra por delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.



El Tribunal determinó que el exintegrante de la mesa de negociación de las FARC en el proceso de paz de La Habana sí recuperó su libertad después que la JEP le otorgara la garantía de no extradición.



Explicó que luego de estudiar los informes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Fiscalía, Santrich salió de la cárcel Picota pero se le informó la existencia de una orden de captura en su contra emitida por un juez por narcotráfico, delito que habría cometido luego de la firma de la paz.



La imputación a Santrich por los supuestos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico está suspendida por una coalición de competencias presentada por la defensa que alega que el caso debe ser estudiado por la Corte Suprema de Justicia porque el exjefe guerrillero es congresista y, por consiguiente, debe ser juzgado por ese alto tribunal.



Santrich iba a ocupar uno de los cinco escaños asignados al partido FARC en la Cámara de Representantes en virtud de lo pactado en el acuerdo de paz, pero el 20 de julio, fecha en que comenzó el periodo legislativo, no pudo hacerlo por estar preso.



El exjefe de las FARC fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando los cargos de EE.UU. por narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma de la paz.

Líderes del partido político FARC han rechazado la recaptura de Santrich y afirmaron que esto se convierte en un ataque al proceso de paz firmado con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016.