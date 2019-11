Tribunal analiza si acoge o no la apelación a la sentencia de peculado en contra de Iván Espinel

LEA TAMBIÉN

La mañana de este miércoles 27 de noviembre de 2019 se reinstaló la audiencia de apelación a la sentencia que la justicia emitió en contra del excandidato presidencial Iván Espinel por el presunto delito de peculado. Junto a él también son señaladas otras siete personas. La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas emitirá la resolución esta tarde.

César Suárez, fiscal del caso, presentó sus alegatos y solicitó a los jueces la nulidad del proceso para que se retroceda hasta la fase de investigación con el propósito de aclarar una pericia contable.



“Un juez de primer nivel no subsanó el tema referente a una pericia practicada. El Tribunal la valora posteriormente para poderse pronunciar con respecto a si ratifica o no la inocencia de los hoy procesados”, dijo Suárez.



Según el fiscal, la pericia contable no se cumplió dentro de los tiempos que la institución solicitó. Además asegura que no se permitió una aclaración. Es decir, “existiría una pericia de manera negligente y esta fue valorada en su momento. Hoy la audiencia ha continuado. La Fiscalía culminó con sus alegatos. Estamos a la espera de que la Sala a coja o no el pedido planteado”



El pasado 15 de febrero, el exministro fue declarado inocente en el caso de peculado. Espinel enfrentaba este proceso por un supuesto perjuicio al Estado de USD 123 852, por contratos de prestación de servicios entre clínicas privadas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La defensa técnica del exministro dijo que emitirán declaraciones del caso luego de conocer el veredicto del Tribunal.