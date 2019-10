Transportistas siguen en diálogos con el Gobierno y dicen que no apoyan actos de desestabilización

LEA TAMBIÉN

El proceso de diálogo entre el Gobierno y los sectores sociales continúa. Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, se reunió en el Palacio de Carondelet con Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip).

En la cita, efectuada la tarde de este martes, 22 de octubre del 2019, el ministro sostuvo que las medidas que adopte el Ejecutivo serán consensuadas con los diferentes actores de la sociedad.



Señaló que el proceso de diálogo busca mantener la paz y no interrumpir los servicios públicos, para no afectar a los ciudadanos. La idea es lograr acuerdos para evitar nuevas paralizaciones. "Esos son los compromisos de ambas partes, tanto del Estado como de los transportistas", sostuvo Martínez.



Abel Gómez, titular de la Fenacotip, indicó que los transportistas son "respetuosos del Estado de derecho". Además, como ya lo hizo el 4 de octubre pasado, deslindó responsabilidades por los desmanes y actos violentos registrados durante el paro nacional. El dirigente aseguró que no apoyarán ningún intento de desestabilización y ratificó que continúan las mesas de diálogo.

Abel Gómez, presidente de la Fenacotip, señala que no apoyaran ningún plan de desestabilización y anuncia que no participarán en movilizaciones convocadas para el 30 de octubre. Dice que continúan en las mesas de diálogo.



El Gobierno debe definir una nueva política de subsidios a los combustibles, tras la Derogatoria del Decreto 883, que liberaba el precio de las gasolinas.



Según Gómez, la transportación planteó una focalización del subsidio. El dirigente ratificó que no se sumarán a medidas convocadas para los próximos días. " Hemos dado sugerencias, se ha hablado de focalización. Por el hecho de ser transporte público, no queremos interrumpir la vía, Ecuador necesita paz, tranquilidad, trabajo", manifestó.

El ministro de Transporte ratificó que la red vial estatal se encuentra al 100% operativa, de cara al feriado por la Independencia de Cuenca y el Día de los Muertos. Subrayó que los ciudadanos podrán trasladarse a sus destinos de manera segura.