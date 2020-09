Transportistas y comerciantes de la terminal terrestre de Quitumbe se preparan para reanudar las operaciones a partir de este 2 de septiembre del 2020

LEA TAMBIÉN

Las autoridades, transportistas y personal que trabajan en la terminal interprovincial de Quitumbe, en el sur de Quito, se preparan para el reinicio de las actividades que comenzarán mañana, miércoles 2 de septiembre de 2020, tal como lo dispuso el COE Metropolitano la semana anterior.

La reapertura de las terminales se da antes de la terminación del estado de excepción por parte del COE nacional, el 12 de septiembre, y la decisión de no renovar esta medida, la cual permite al Gobierno imponer restricciones a la movilidad, reuniones sociales y libertad de asociación. Ahora, un 40% de las frecuencias de transporte podrán funcionar en las estaciones de Quitumbe y Carcelén.



Giomar Gruezo, vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), dijo que las unidades se encuentran listas para funcionar y se han implementado medidas de bioseguridad. Por ejemplo, se proporcionará gel y alcohol a los pasajeros, se tomará la temperatura y se desinfectará los buses de forma permanente.



Aspira que las actividades se reanuden paulatinamente de acuerdo con las disposiciones de las autoridades. “Las operadoras, como ocurrió en otras provincias, tienen que indicar de acuerdo al contrato de operación cuáles son las frecuencias que se van a activar. Según eso se verifica y les dan la salida para operar”.

Este miércoles 2 de septiembre de reabrirán las terminales interprovinciales de la capital. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Antes de la pandemia -acotó el dirigente- se trabajaba con 1 200 frecuencias aproximadamente. Durante la emergencia sanitaria no se brindó servicio por las disposiciones del COE.



Desde este martes 1 de septiembre del 2020 temprano, personal de limpieza de la terminal de Quitumbe se encargó de dar mantenimiento a las jardineras con plantas ornamentales. También se pintó muros y señalética en la zona donde se ubican los buses.



Se abrillantó pisos y funcionarios de las cooperativas acudieron a las cajas para verificar el correcto funcionamiento de las computadoras y sistemas informáticos. Se hizo lavado a presión en los baños y limpieza de las salas de espera.



Asimismo, los comerciantes de alimentos preparados se reunieron para dar mantenimiento al patio de comidas localizado junto a la terminal. Desde las 08:30, barrían y limpiaban el polvo de las mesas y los cristales de las cocinas. Descontaminaban los pisos y sillas con amonio cuaternario.



También lavaban las ollas, cubiertos y platos. Rosalía Guerrero, presidenta de la Asociación de Comerciantes de las terminales de Quitumbe y Carcelén, informó que siete puestos laborarán diariamente para respetar los distanciamientos y aforos.



Los vendedores utilizarán trajes de bioseguridad, guantes, mascarillas y visores faciales. Se tomará la temperatura a quienes acudan a consumir sus productos. Se proporcionará gel y alcohol.



Los buses trabajarán con un 50% del aforo y el número de frecuencias se incrementará luego de un análisis quincenal en el que se tomará en cuenta el índice de la situación epidemiológica, las aglomeraciones dentro y fuera de las terminales, el acatamiento sobre el aforo y medidas de bioseguridad como tomar la temperatura y la desinfección de las unidades. Antes de la emergencia sanitaria, la terminal terrestre de Quitumbe recibía diariamente entre 15 000 y 18 000 pasajeros, mientras que a Carcelén llegaban entre 8 000 y 9 000.



Bioseguridad en las estaciones interprovinciales



Un protocolo de Reactivación y Operación del Servicio del Transporte Público Interprovincial eIntraprovincial se aplicará mañana, miércoles 2 de septiembre, en la reapertura de las estaciones interprovinciales de Quitumbe y Carcelén.



El documento fue implementado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para definir los lineamientos que se deben seguir en las terminales terrestres y estaciones de transferencia. Rige para los usuarios, pasajeros, transportistas, operadores.



Las medidas de cumplimiento obligatorio para evitar la expansión del covid-19 en las terminales interprovinciales son:



Uso obligatorio de la mascarilla para todos los usuarios, transportistas y viajeros que salgan o lleguen a la ciudad.

Distanciamiento social de 2 metros.



Además, en Quitumbe y Carcelén se instalaron cámaras térmicas para medir la temperatura de los usuarios. Se colocaron dispensadores con gel alcohol y señalética. En caso de detectar un paciente de coronavirus se activará un esquema de aislamiento.



A esto se suman las pruebas aleatorias del covid-19 que la Secretaría de Salud del Municipio de Quito realizará a los pasajeros, conductores y personal que utiliza transporte interprovincial.



El protocolo señala que los choferes y ayudantes deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad:



Mantener manualmente ventiladas las unidades (ventanas abiertas o semi abiertas).



Limpieza y desinfección de los buses cada tres horas.



Que los pasajeros no consuman alimentos mientras viajan y lleven colocadas sus mascarillas de manera obligatoria y se la retiren solo para la hidratación



No permitir el ingreso de vendedores ambulantes.