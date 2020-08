El transporte público urbano de Guayaquil no se acogerá al incremento de aforo aprobado por el COE Nacional

LEA TAMBIÉN

Los buses urbanos de Guayaquil mantendrán el aforo máximo del 50% de sus unidades. Esto pese a que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó el incremento al 75% de capacidad en las unidades, la mañana de este jueves 20 de agosto de 2020.

Así lo dio a conocer Fernando Amador, director de Transporte Público de la Autoridad de Tránsito Municipal. El funcionario explicó que esperarán la orden del COE cantonal, encabezado por la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri.



“Por ahora no. Vamos a esperar la coordinación del COE cantonal”, dijo Amador. Sin embargo, aclaró que los buses interprovinciales no forman parte de su competencia; estos sí se acogerán al incremento de pasajeros.



Sindy Espinoza, vocera de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, explicó que se acogerán a esta medida de manera inmediata. “Nuestro sistema se bloqueará cuando la venta de boletos alcance el 75% del aforo de las unidades”, explicó Espinoza.



La estación retomó sus operaciones el pasado 5 de junio. Al momento los buses que salen del terminal cubren rutas en toda la provincia de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y La Troncal (Cañar).



Son 36 cooperativas que están operativas, que registran cerca de 25 000 viajeros diariamente. Por ahora no reciben buses procedentes de Pichincha y tampoco hay unidades que partan a esa provincia.