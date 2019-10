Transportistas pesados plegaron a las protestas en Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

Unos 300 volquetes fueron utilizados por sus propietarios en la caravana motorizada con la finalidad de demostrar su inconformidad con las medidas económicas del régimen del presidente Lenín Moreno.

La protesta realizada este martes 8 de octubre de 2019 creó pánico en el casco comercial y bancario de Esmeraldas; los comerciantes cerraron las puertas de negocios para prevenir acciones vandálicas.



Los dirigentes de la transportación pesadas dijeron que la eliminación del subsidio afecta a los transportistas que tendrán que elevar un flete en sus volquetes, de USD 90 a USD 150, por el costo del combustible.



El pedido de la dirigencia es que se deroguen las medidas para terminar con las protestas.



René Gómez, representante de la transportación pesada de Esmeraldas, dijo que los efectos por la eliminación de los combustibles ya se sienten entre los dueños de volquetes, que deben pagar más por llenar sus tanques de diésel.



Durante la caravana motorizada, un piquete de policías se ubicó en los bajos de la Gobernación de Esmeraldas, con la finalidad de ofrecer seguridad en caso de manifestaciones. Ayer, tres carros de militares se ubicaron en el centro de la ciudad durante las protestas pacíficas pasadas las 18:00.



En Esmeraldas, el servicio de transporte urbano no ha sido reanudado, mientras que los taxistas ofrecen el servicio de forma irregular, con cobros elevados, de acuerdo con las denuncias de los ciudadanos.



La carrera mínima tiene un costo de USD 1,50, cuando lo normal es USD 1,25; pero del centro al sur de la ciudad se cobra hasta USD 5, según las denuncias.



La mañana de este martes, la terminal terrestre de Esmeraldas no atendió a decenas de personas que llegaron para averiguar por la salida de vehículos a Quito y Guayaquil. Las operadoras no vendieron pasajes.



Mientras tanto, en las cadenas de tiendas que funcionan en Esmeraldas se observa escasez de algunos productos de la canasta básica como pollo, carne, cerdo, arroz, azúcar y legumbres. Las perchas lucen vacías, debido a que los productos no llegan por el cierre de vías.