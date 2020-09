Mujer transgénero no puede ser reconocida como 'madre' de su hija, dice corte francesa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La más alta jurisdicción francesa dictaminó el miércoles 16 de septiembre del 2020 que una mujer transexual no puede ser reconocida oficialmente como la madre biológica de una niña que concibió con su esposa.

El fallo fue calificado de “escandaloso” por su abogada.



El Tribunal de Casación francés, que fue llamado a pronunciarse sobre el caso de esa mujer de 51 años, dictaminó que para convertirse en una de las dos madres legales de la niña de seis años tendría que adoptarla.



Nacida varón, la demandante fue reconocida como mujer por las autoridades francesas en 2011. Luego tuvo una hija con su esposa en 2014, un acto posible al no haberse sometido a la operación de extirpación de sus órganos reproductivos masculinos.



Desde entonces, ha luchado para que se le reconozca como segunda madre del niño, no como padre.



En 2018, un tribunal de apelación de la ciudad de Montpellier le atribuyó la condición de “padre biológico”, una nueva categoría. Pero la Corte de Casación rechazó la mayor parte de esa decisión el miércoles, y remitió el caso a un tribunal inferior para una nueva audiencia.



La abogada de la mujer, Clélia Richard, tachó el fallo de “escandaloso” y dijo que era una “oportunidad perdida”. “La lucha, desafortunadamente, no ha terminado” , señaló.



Mathieu Stoclet, otro de sus abogados, señaló la “incoherencia” de que la mujer sea reconocida como tal por el sistema francés, pero al mismo tiempo como el padre de la niña.



“El fallo es un considerable paso atrás hacia un concepto de paternidad que se creía enterrado desde hace mucho tiempo”, dijo Bertrand Perier de la asociación APGL de padres gays y lesbianas.

Los abogados de la mujer dijeron que llevarán el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.