163 trámites municipales se hacen en línea en Quito; ¿qué entidades ofrecen este servicio?

El Municipio del Distrito, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) son entidades que cuentan con el servicio de trámites y pagos en línea.

Algunos de esos procesos ya se encontraban habilitados antes de la emergencia sanitaria por el covid-19; otros, en cambio, se establecieron a partir de las restricciones que impuso la cuarentena y se mantendrán durante la nueva normalidad.



Del lado del Municipio, la Administración General da cuenta de 163 trámites que se pueden hacer por Internet.



La Administración dispuso, vía resolución del 13 de marzo, la modalidad de teletrabajo, por lo que las dependencias no reciben presencialmente a los ciudadanos.



Se determinó que las direcciones metropolitanas de Servicios Ciudadanos e Informática implementen el formulario único de trámites, que se encuentra en la página web del Municipio de Quito. Hasta el 19 de mayo, se ingresaron 1 693 trámites por esta opción en línea.



Ciertas gestiones se pueden continuar sin llenar formularios. De las que sí los requieren ya se ha ingresado un total de 1 396, desde el día del lanzamiento, el pasado 14 de mayo. Son trámites como catastros y transferencias de dominio.



Desde el inicio de su gestión, antes de desencadenarse la pandemia, el alcalde Jorge Yunda anunció la meta de lograr que Quito automatice sus trámites. De ahí que, indican en la Administración Central, sus servicios en línea se mantendrán y el cambio de semáforo no afectará a esta implementación.

El número de funcionarios asignados para la tarea son 213, pertenecientes a servicios ciudadanos y administraciones zonales. El tiempo de respuesta y gestión del trámite puede variar de tres a ocho días laborables, según la complejidad.



Administración Central



Para los trámites en línea del Municipio, ingrese a www.quito.gob.ec. Da un clic en Servicios Ciudadanos. También puede ingresar directamente a la dirección electrónica www.pam.quito.gob.ec. En la opción Guía de trámites se despliegan 16 categorías. Se detalla los pasos a seguir, requisitos y valores, de ser el caso. El pago de certificados y tasas se hace por transferencia bancaria, y de los impuestos, por entidades financieras o en línea, opción en el portal web. Se debe crear una cuenta y presentar el acuerdo de uso de medios electrónicos (disponible en la web). Solicitan nombre, cédula, correo electrónico, teléfono, domicilio, etc.



Cuerpo de Bomberos



Hay servicios en línea para ‘Visto Bueno de Planos’ y ‘Permiso de Factibilidad de Gas Centralizado’ en www.bomberosquito.gob.ec. Estará vigente mientras dure el distanciamiento social. El tiempo de entrega es de cuatro días laborables.



Para ambos trámites se debe ingresar al portal, seleccionar el ícono del Declarativo de Prevención de Incendios Área Técnica, registrar el número de predio y elegir el tipo de trámite.



Debe presentar los requisitos respectivos, como datos generales del proyecto.



Una vez aprobado, el inspector enviará planos y formulario declarativo para la firma digital. Más información en areatecnica@bomberosquito.gob.ec.



Agua Potable y Saneamiento



Por la emergencia no se hacen lecturas en los medidores ni entrega de facturas. El valor de abril y mayo es el promedio del consumo de los últimos seis meses. Para dudas llame al 1800 24 24 24 o envíe un correo a webmaster@aguaquito.gob.ec.



En la emergencia, se activó un sistema de pago en abonos (‘online’ o en ventanilla) desde Produbanco, Pacífico y Pichincha. Para consultar el valor, revise en el sitio www.aguaquito.gob.ec/: ‘Consulta tu factura electrónica’ y ‘Paga tu plantilla online aquí’.

Hay opciones: ‘Paga desde tu banco’ o con tarjeta de crédito. Y desde esta semana, pague en ventanilla de la Cooperativa Huaicana y Red de Servicios Facilito.



Registro de la Propiedad



Hay chat en línea. Atienden a 120 usuarios a diario. Para chatear, vaya a www.registrodelapropiedad.quito.gob.ec. Allí le solicitan el nombre y el correo electrónico. Entrega de certificados e inscripciones de escrituras a través de esa web y el ‘call center’ 1800 510 510.



El 16 de abril se implementó el proceso de inscripciones de escrituras. Y puede informarse de los procesos en Facebook (@registroquito) y Twitter (@RegistroQuito). En el canal de YouTube del Registro de la Propiedad Quito puede encontrar videos tutoriales. Entre los trámites que puede hacer en línea están las inscripciones de actas o contratos. También aplica para escrituras suspensas.



Empresa Eléctrica



Tiene un área de cobertura de 15 000 km2, en Pichincha, parte de Napo y sectores de Imbabura y Santo Domingo; más de un millón 170 000 usuarios. Durante la emergencia no hay cortes por falta de pago. Se puede cancelar en el sistema financiero, en sus portales, por ejemplo: Banco del Pacífico, es Cisnergia; para el de Guayaquil, Eléctrica Quito; en el Pichincha, servicio eléctrico. La consulta de la factura es con el número de cédula, cuenta, contrato o código de cliente, en la web www.eeq.com.ec.



Tienen una aplicación para celular: desde play store, google play o App store. Se puede llamar al 136. También hay la opción por WhatsApp, al 098 683 3386.



Servicios de la CNT



La institución potenció trámites en la emergencia. Desde el 16 de marzo al 20 de mayo, a escala nacional, se atendieron 200 000 casos a través de redes sociales. En telefonía fija se realizaron 339 874, solo en Quito.



Ya estaban vigentes trámites como: ‘Quiero ser cliente’, en www.cnt.gob.ec. En la misma página está: ‘Necesito ayuda’, CNT móvil, etc.



Con la emergencia potenciaron el ‘Botón de pago’, para tarjeta de crédito y débito: pestaña ‘Pagar’, debe seleccionar el servicio, ingresar, consultar y elegir medio de pago. La línea 1800 100 100 está abierta para servicio al cliente, reparación de línea, Internet fijo y móvil, y televisión. Para soporte remoto llame al 1800 268 737.



Agencia de Tránsito



En www.amt.gob.ec se puede hacer consultas de todos los procesos que la institución ejecuta, como información y pagos (con tarjeta de crédito) de infracciones y contravenciones en Quito y el resto del país, valores a pagar por Hoy no circula y mal parqueados.



Está suspendido el proceso de generación de orden de pago para cancelar la Revisión Técnica Vehicular.

La página también permite al usuario evaluar la calidad del servicio.

Se puede consultar los requisitos para todos los procesos que se hacen en la AMT y conocer la normativa. La institución informó que se analiza la implementación del proceso de matriculación en línea.