¿Cómo está trabajando el Registro Civil y cómo operarán las notarías?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Registro Civil de Quito atendió este sábado 11 de abril del 2020 en sus oficinas principales en Quito, en la avenida Amazonas y Naciones Unidas. Ahí, su personal informó que únicamente se reciben trámites para inscribir defunciones. Los requisitos son: el formulario del INEC y cédula de la persona que solicita el trámite y será gratuito durante la emergencia sanitaria.

Además del personal de seguridad que custodia el edificio estaban dos funcionarios que atendían en dos ventanillas. Ellos explicaron que, entre las 08:00 y 11:00, registraron ocho fallecimientos, pero aclararon que ninguno fue por covid-19.



El horario de atención será de 08:00 a 17:00 de lunes a domingo, hasta nueva orden, según disposiciones de la dirección nacional del Registro Civil. Este horario extendido rige también en las oficinas de Quitumbe y de las de la Zona 8, que abarca tres oficinas en el norte, centro y sur de Guayaquil y en una oficina en Durán.



En otras ciudades como Quevedo, Santa Elena, Esmeraldas, Tulcán, Ibarra, Tena, Lago Agrio, Puyo, El Coca, Riobamba, Latacunga, Ambato, Santo Domingo, Portoviejo, etc. la atención es de lunes a sábado. En ellas y en otras que solo atienden de lunes a viernes, como azogues, Macas, Loja o Machala, el horario concluye a las 12:00, debido a las restricciones y toque de queda.



También está disponible la atención a través de la agencia virtual del Registro Civil para inscribir defunciones, en el sitio web: www.registrocivil.gob.ec. Ahí está subido el Formulario de Defunción del INEC y al finalizar el proceso, el certificado llegará al correo electrónico registrado.

El Registro Civil atendió en Quito. Foto: EL COMERCIO



Las notarías, al igual que antes de la emergencia, usualmente no atienden durante feriados ni fines de semana, salvo algunas que funcionan, por ejemplo, en centros comerciales como el Quicentro Sur. Durante la emergencia sanitaria estas entidades estaban cerradas.



Sin embargo, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado este sábado 11 de abril del 2020, en el que informó que las notarías funcionarán con restricciones durante la emergencia sanitaria y que su restablecimiento no se aplicará de forma inmediata. "Se tomarán en cuenta aspectos como número de notarías existentes, su sectorización y el nivel de demanda. (...) Solo trabajarán con el personal estrictamente necesario. La atención no será a puerta abierta", reza el comunicado.



El personal deberá usar mascarilla, guantes y gel antibacterial y cada notaría deberá pasar por un proceso de desinfección al finalizar las jornadas.



Y agrega que se despacharán previa cita exclusivamente los temas referentes a asistencia humanitaria, movilidad humana, contratación pública para la emergencia y otros trámites que se requieran para no afectar la industria y producción nacional.



En estas oficinas no se permitirá que labore el personal vulnerable frente al covid-19, como personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o quienes padezcan enfermedades crónicas o sean inmunodeprimidas.