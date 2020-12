Trabajadores de salud no saben cuándo se vacunarán contra el covid en México

Personal de salud que trabaja en la atención de la covid-19 en algunos hospitales mexicanos denunció este lunes 28 de diciembre del 2020 no saber cuándo recibirá la vacuna, pese a que la inoculación a los trabajadores del sector inició el pasado jueves en el país.

"Apenas están empezando a pedir nuestros datos. Solo nos han dicho que nos vacunarán en las instalaciones (militares) de Campo Marte pero no tenemos fecha aún", dijo una enfermera que prefirió guardar el anonimato del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional es uno de los asignados por el gobierno capitalino para atender a pacientes covid-19, aunque, de acuerdo con la enfermera, desde hace varias semanas se encuentra sin disponibilidad de camas con ventilador.



Actualmente, México acumula 1,4 millones de contagios y 122.000 muertos en el país, mientras Ciudad de México es el foco rojo de la epidemia al acumular con cerca de 315 000 infectados y 21.000 muertos el mayor número de casos.

La enfermera lamentó que el plan de vacunación para el personal de salud esté siendo tan escalonado, pues, dijo, en ese nosocomio cada vez hay más contagios en trabajadores.



"Incluso, ayer (domingo) murió un compañero enfermero, también por covid-19", señaló.



Aseguró que "decenas" de compañeros en ese hospital han fallecido debido al coronavirus y denunció que siguen sin contar con equipo personal de protección, pese a que tienen saturada el área de atención a pacientes covid-19.



"Estamos trabajando con miedo, con terror. Yo ahora tengo neumonía y hoy me harán la prueba de covid, pero así estuve trabajando hasta que de plano me faltó el aire", refirió.

Criterios en entredicho



El domingo, médicos residentes del Hospital General de México denunciaron que fueron excluidos de la primera jornada de vacunación contra el covid-19 que inició el pasado jueves, así como que se suministraron dosis a personal que no está en la primera línea de atención contra la enfermedad.



En un comunicado publicado en redes sociales, expusieron que hay 62 residentes en cuatro áreas, de las cuales 42 están en tres zonas que se dedican a la atención de la covid-19.



No obstante, lamentaron no ser una "prioridad de vacunación", lo que calificaron como una "tremenda tontería e irresponsabilidad".



La semana pasada, médicos del Hospital La Raza denunciaron que ninguna de las 22 vacunas que se asignaron a dicho nosocomio se aplicaron al personal médico que está lidiando contra el coronavirus y que, en su lugar, se aplicó solo a directivos.



Ante esta denuncia, Zoé Robledo, director del IMSS, informó que solo se vacunó a un directivo porque cumplía con los criterios como tener 60 años, tener comorbilidades (hipertensión y rinitis alérgica), además de atender áreas covid.

Plan trazado



El pasado jueves, México comenzó a vacunar con el fármaco de Pfizer a médicos de la Ciudad de México, donde ha llegado un cargamento con 3 000 dosis y otro con 34 000.



El Gobierno mexicano prevé haber vacunado a prácticamente todo el personal de la salud a finales de enero de 2021, cuando según sus cálculos se habrán recibido 1,4 millones de dosis de Pfizer en envíos semanales.



Una vez vacunados, México quiere inmunizar al resto de la población entre febrero de 2021 y marzo de 2022 de forma gratuita y gradual, según edades y enfermedades crónicas.



Para ello, ha precomprado 34,4 millones de vacunas a la estadounidense Pfizer, así como 77,4 millones a la británica AstraZeneca y 35 millones a la china CanSino, si bien estas dos todavía no han sido autorizadas para su uso en México.