Trabajadores de Emaseo protestaron por litigio con Recobaq

Unos 40 obreros de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) realizaron un plantón afuera del Consejo de la Judicatura, en el norte de Quito, este miércoles 2 de septiembre del 2020.

La manifestación tenía dos objetivos. El primero era solicitar al Consejo de la Judicatura que revise la conducta del juez Gustavo Guerra, quien el pasado 6 de agosto prohibió a Emaseo la terminación unilateral del contrato con la empresa Recobaq y con su fallo congeló la posibilidad de cobrar multas económicas a la empresa e imponer nuevas sanciones por demoras en la ejecución del contrato.



“Nosotros estamos muy perjudicados porque necesitamos buena maquinaria y seguridad para trabajar”, dijo Rubén Live, obrero quien llevaba su uniforme azul.



El segundo objetivo del plantón era pedir celeridad a la justicia. “Queremos que los jueces resuelvan lo más pronto posible el caso, pues mientras tanto nosotros los trabajadores no tenemos todos los vehículos repotenciados. Ahorita no hay barredoras”, señaló Francisco Farinango, quien trabaja desde hace 12 años en Emaseo.



El litigio con Recobaq surge luego de que Emaseo impusiera multas por USD 4 millones a la empresa por retrasos por la entrega de vehículos y en la provisión de servicios de mantenimiento y repotenciación de la flota que se emplea para la limpieza de la ciudad y recolección de la basura.



Por esa razón, Emseo decidió terminar el contrato de forma unilateral, pero la compañía proveedora interpuso una demanda que hoy está en trámite legal.



“Hay muchas irregularidades en ese contrato que se firmó en la administración anterior. En la fase de ejecución, por ejemplo, pasó que la flota de vehículos que debían entregar hasta abril del 2019, se entregó con retrasos. Los últimos vehículos fueron entregados en diciembre del 2019. Retrasos que no contaban con el sustento debido y por eso hay un perjuicio para la ciudad”, dijo Yolanda Gaete, gerente de Emaseo.



Según la funcionaria, en los próximos días la Corte Provincial del Guayas debe citar a una audiencia en donde se definirá el futuro del contraro. “Emaseo necesita poder contar con esos recursos para administrarlos correctamente en proyectos de la ciudad y para no caer en una crisis sanitaria como en el 2017”, agregó.