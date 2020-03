El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, convoca a un ‘Toque de Queda Ciudadano’ en la ciudad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, convocó a realizar un ‘Toque de Queda Ciudadano’, ante la continua desobediencia de un grupo de personas que no acata las recomendaciones y restricciones emitidas por el Gobierno y la Alcaldía.

Esta medida se iniciará a las 12:00 y se extenderá hasta las 05:00 y estará vigente hasta el domingo 29 de marzo del 2020. “Será duro, pero tengo la certeza de que esa es la única vacuna en este momento”, explicó el Burgomaestre durante una rueda de prensa el lunes 23 de marzo del 2020.



Altamirano explicó que decidió adoptar esta iniciativa frente a la irresponsabilidad evidenciada en un grupo de comerciantes que pese a las restricciones se ubican en los exteriores del Mercado Mayorista y la plaza Primero de Mayo. “Necesitamos el apoyo ciudadano, requerimos que entiendan la magnitud de esta emergencia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos y todos nosotros estamos en inminente riesgo”.



Mencionó que hoy más que nunca es momento de actuar con calma, orden y disciplina. Recordó que el Ministerio de Salud Pública confirmó en Tungurahua el segundo caso de covid-19.



Por eso dispuso el desalojo de las personas que se apostaron en los alrededores de las plazas y mercados de Ambato. “Esto no es un juego, con la salud y la vida no se juega”.



Altamirano mencionó que realizó un pedido urgente de ampliar el toque de queda al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, pero no fue aceptado. También solicitó el apoyo de la Policía y Fuerzas Armadas, pero no hay respuesta.

“Hoy es el momento de demostrar que los ambateños podemos contra este virus, no salgan de casa, esto ya no es una opción es una obligación”, afirmó el Alcalde.