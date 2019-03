El Gobierno aún no podrá usar los USD 13,5 millones de Tomislav Topic

LEA TAMBIÉN

El Gobierno aún no podrá utilizar los USD 13,5 millones que transfirió el empresario Tomislav Topic porque no hay una sentencia ejecutoriada. La investigación por los ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht sigue su curso en la Fiscalía.

El escándalo de sobornos de Odebrecht salió a la luz en diciembre del 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un informe de pagos por USD 439 millones en 12 países. En Ecuador supuestamente pagaron USD 33 millones por obras ejecutadas en sectores estratégicos entre el 2007 y 2016 y que ascendieron a USD 116 millones.



Dentro de la investigación, la Fiscalía General de la Nación involucró en estos ilícitos al exvicepresidente Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera y otros funcionarios del anterior Gobierno. Allí, localizaron una parte de las coimas entregadas por la firma brasileña a empresas de papel.



En enero del 2019, Topic, accionista de Telconet, reconoció que su empresa recibió USD 13,5 millones en el 2012 de la offshore Glory, utilizada por Odebrecht para pagar las coimas. Por eso acordó con la Secretaría Anticorrupción y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) devolver ese monto.



La mañana de este miércoles 20 de marzo, en rueda de prensa realizada en Cuenca, Iván Granda, titular de la Secretaría Anticorrupción, se refirió a esa devolución. Con copias en manos mencionó que USD 12,1 millones fueron transferidos este 19 de marzo, a la cuenta de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).



Esta última transferencia en cheque se sumó a los USD 400 000 retenidos la semana anterior de la cuenta de Topic y un millón entregado en cheque hace 15 días. “El delito está probado, ahora la Fiscalía tiene la tarea de establecer el grado de responsabilidad de los involucrados”, dijo Granda.



Si bien esos dineros están en la cuenta de Inmobiliar, el Estado no podrán utilizarlos sin la sentencia previa del Juez. No obstante, el titular de Anticorrupción ratificó que esos recursos servirán para pagar a los 270 jubilados e invertir en gasto social como la salud.



“Cada dólar que se va a la corrupción hubiera servido para obras sociales a favor de los más desposeídos”, dijo Granda. Finalmente señlaó que hace algún tiempo el expresidente Rafael Correa (Rafael) retó a la justicia a que le encuentren 20 centavos mal habidos a altos funcionarios de su Gobierno “y USD 13,5 millones es un monto millonario, al igual que los casos que involucran a Carlos Pareja Yannuzzelli y Marco Calvopiña, quien estuvieron al frente de Petroecuador; y a Alecksey Mosquera, ex ministro de Electricidad, por lavado de activos”.