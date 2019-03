Un tiroteo en unidad del Ejército de Chile deja tres militares muertos

LEA TAMBIÉN

Al menos tres militares murieron en un tiroteo en el regimiento escuela de caballería blindada del Ejército chileno situado en la ciudad norteña de Iquique, informó este domingo, 17 de marzo del 2019, la institución.

El Ejército precisó que un soldado recluta, que se encontraba de servicio en el recinto ingresó el sábado por la tarde en las dependencias de la unidad,

1 790 kilómetros de distancia de la capital chilena, disparando en contra de los compañeros que se encontraban en el lugar.



Los disparos de su armamento de guerra lograron impactar al suboficial de guardia, sargento segundo Fernando Zamorano Fuentes, de 33 años, y el cabo primero Pablo Benavides Ramírez, de 31 años. Tras el tiroteo, el soldado de 18 años se quitó la vida.



Según la información proporcionada por la unidad militar, el recluta fue identificado como Marco Antonio Velásquez González, quien disparó una vez contra el cabo y al menos cuatro veces contra el sargento.



El ministro de Defensa chileno, Alberto Espina, que lamentó este domingo la muerte de los dos soldados y el recluta, indicó que llamó a familiares de los agentes muertos para entregarles el apoyo de la institución.



Y afirmó que esperarán los resultados de la investigación para determinar qué ocurrió en esa unidad del Ejército chileno en Iquique. "Lamento profundamente la muerte de tres miembros del Ejército de Chile en la Escuela de Caballería Blindada de Iquique. Conversé con la esposa del sargento Zamorano y el padre del cabo Benavides, expresándoles nuestro apoyo en este drama humano. Esperamos a la brevedad el resultado de la investigación", añadió Espina en su cuenta oficial de Twitter.



El director de la unidad militar, teniente coronel Ignacio García Bunster, confirmó que el soldado, que se encontraba cumpliendo su servicio militar obligatorio, se acercó a la caseta de guardia, momento en que "les disparó y luego se suicidó".



García Bunster detalló que "él (recluta) estaba de servicio con su armamento reglamentario, porque es su deber como centinela resguardar el cuartel", cuando ocurrieron trágicos hechos.



"Era un soldado que tenía 11 meses de instrucción, ingresó en abril del año pasado", indicó el oficial.



Un hermano del recluta, Diego Velázquez, reveló que él había intentado suicidarse con anterioridad. "Estaba con psicólogo y psiquiatra, debieron darlo de baja y no quisieron", subrayó.



"El viernes en la noche le tocaba guardia a otro conscripto y lo mandaron a él cuando no le correspondía. Yo entiendo que los mató, porque lo estaban molestando, mi hermano no tuvo la culpa de nada", aseguró el hermano.