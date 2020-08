Ellos vencieron al covid-19 y sus secuelas

LEA TAMBIÉN

El virus los atacó, pero hoy están bien de salud. Luego de que el 16 de marzo estallara la crisis sanitaria, militares, policías y agentes de tránsito ejecutaron operativos para evitar la propagación de la enfermedad.

Los guías penitenciarios tampoco pararon. Debían custodiar a los presos y resguardar los centros de detención.



En esas tareas, 7 382 uniformados se contagiaron con coronavirus, pero el 67% lo superó. Otros continúan con la enfermedad y la mayoría se recupera en sus domicilios.



Los médicos de las instituciones a las que pertenecen realizan un seguimiento diario de forma virtual.



En las filas militares hay más contagios y en la Policía se reporta la mayor cantidad de fallecidos.

Cristian Rueda, vocero de esta última entidad, asegura que entre los afectados hay personal de tropa y oficiales.



Para evitar un incremento, el personal tiene la orden de entregar periódicamente mascarillas y gel antibacterial en todas las unidades del país.



La Agencia Metropolitana de Tránsito también adoptó un protocolo de bioseguridad para los agentes que realizan controles diarios en las vías.

La entidad dice que los



1 918 funcionarios reciben mascarillas de tela, alcohol y gafas transparentes. Allí se ha reportado un fallecido.





Cristian Alulema, Sargento del Ejército: ‘Superé el coronavirus y estoy junto a mi familia’

El covid-19 es una enfermedad muy fuerte. Me contagié en uno de los operativos y llegué al punto de tener dificultades para respirar. Pero vencí la enfermedad. El 19 de junio me hicieron una segunda prueba y salí negativo. En ese momento me fui a casa. Recuerdo que me puse a llorar cuando mi hijo de 7 años corrió a abrazarme y tuve que decirle que no se acercara, porque aún tenía miedo de que algo le sucediera. Pasé 21 días lejos de mi familia. Luego de ese tiempo seguí durmiendo solo. Tenía mi propia vajilla y permanecí todo el tiempo con mascarilla. Además, cada día fumigaba mi habitación con amonio cuaternario y desinfectaba con cloro. El 29 de junio volví a trabajar.





Daniel Chávez, Guía penitenciario: ‘Me encuentro sano y el lunes vuelvo a mis tareas’



Todo ha sido tan duro. El 5 de agosto me enteré que di positivo para covid-19 y recién el martes me confirmaron que ya estoy sano. Con esto, el lunes vuelvo a mi trabajo. Una vez que me detectaron el virus me aislé en mi casa. Lo primero que hice fue enviar a mis dos hijos con mi suegra. No quería que también se enfermaran. Solo mi esposa se quedó a cuidarme. Al tercer día tuve dolor de cabeza, dolor en el pecho, tos y vómito. Me preocupé bastante, porque pensé que me iba a morir. Un amigo médico me recetó analgésicos, antibióticos y vitaminas. Además, con mi mujer hacíamos a diario vaporizaciones con eucalipto. Todo esto me ayudó muchísimo para estar bien.





Edison Lema Agente Metropolitano de Tránsito - Quito: ‘En casa todos tuvimos covid; hoy estamos bien’



El 2 de mayo se confirmó que tenía covid. Mi esposa también estaba contagiada. Teníamos dificultades para respirar, fiebre, tos y dolor en el pecho. Fuimos trasladados de emergencia al Hospital del IESS Quito Sur. Estuvimos internados con oxígeno durante siete días. Cuando nos dieron el alta, la disposición del médico fue aislarnos en casa 28 días. Dormíamos en cuartos separados y mis dos hijos nos preparaban la comida y a diario desinfectaban la casa con cloro. Recuerdo que el 16 de mayo, ellos también se enfermaron, pero luego se recuperaron y no tenían síntomas. El 9 de junio, el médico de la AMT me dijo que estoy sano. Hoy, todos estamos bien en casa.





Elin Peñafiel, Cabo segundo de Policía: ‘El virus me alejó de mi pequeña hija, pero volví’



Cuando me enteré que en la prueba PCR di positivo lo primero que hice es llamar a mi hermana para que cuidara en su casa a mi hija de 6 años. Mi mamá, de 53 años, también estaba contagiada. Para que mi niña no se preocupara le dije que me fui a Babahoyo por trabajo. 26 días estuve aislada en mi domicilio. Recuerdo que al séptimo día del contagio el dolor de cabeza era insoportable, me dolía el cuerpo, tenía escalofríos y fiebre de 40 grados. Fueron días duros, pero el 28 de julio me hicieron una segunda prueba y el médico de la institución me dijo que ya me curé. Esperé cuatro días más antes de ver y abrazar a mi hija. Cuando volví al trabajo, el 1 de julio, me recibieron con aplausos.